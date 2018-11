Traditionsmarkt beim Heimathaus

Der Weihnachtsmarkt in Kutenholz findet vor einer malerischen Kulisse statt



Eine malerische Kulisse, eine märchenhafte Stube und viel Atmosphäre, das werden die Attraktionen des Kutenholzer Weihnachtsmarktes sein. Traditionell findet er am Tag vor dem ersten Advent statt, also am Samstag, 1. Dezember. Veranstalter ist der Runde Tisch Kutenholz.Die Kulisse für den Weihnachtsmarkt bildet das wunderschöne Ensemble der Fachwerkbauten "Op de Heidloh" am Bürgermeister-Schmetjen-Platz. Die Budenstadt wird windgeschützt auf dem Hof des Heimathauses aufgebaut, was zusätzlich für eine gediegene Atmosphäre sorgen wird. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen die Kinder. Viele kleine und große Aktionen vom Vorlesen bis zum Kindertheater werden für sie angeboten. Aber auch die Erwachsenen kommen bei den vielen Angeboten der Budenstadt auf ihre Kosten. Im Heimathaus werden Kaffee und Kuchen serviert. Bei einer Verlosung können ein XXL-Weihnachtskorb, Karten für eine Veranstaltung beim Festhallenwirt Dieter Murck und zweimal fünf Liter Hochzeitssuppe gewonnen werden.Samstag, 1. DezemberEröffnung des Weihnachtsmarktes durch Bürgermeister Gerhard SebaSchmücken des Weihnachtsbaumes mit dem Regenbogen Kindergarten KutenholzLieder und Gedichte vom Regenbogen Kindergarten KutenholzKindertheatergruppe des Heimatvereins. Anschließend kommt der Weihnachtsmann mit kleinen ÜberraschungenBruno Schwarcke liest WeihnachtsgeschichtenBruno Schwarcke liest WeihnachtsgeschichtenZiehung der Gewinner der Verlosung. Anschließend gemütliches Beisammensein zum Ausklang des Marktes