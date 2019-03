Für Sammler: 47. Börse für Briefmarken und Münzen auf der Geest

So., 24.03.2019, von 9 bis 14 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Wedel, Am Schießstand 30; www.briefmarken-harsefeld.de.

Die 47. Sammlerbörse für Briefmarken, Münzen, Ansichtskarten und Notgeld richten die Briefmarken- und Münzenfreunde der Geest in Wedel aus. Hobbyhändler und Vereinsmitglieder bieten ihre Schätze an. Dazu gehören auch Telefonkarten, Pins, Vignetten und mehr. Es gibt Ganzsachen mit Leuchttürmen als Motiv. Bisher wurden 75 Tische vergeben. Der Verein erwartet rund 200 Besucher. Die Börse hat sich zur größten Veranstaltung dieser Art zwischen Hamburg und Bremen entwickelt. Der Verein bietet Besuchern eine kostenlose Mitgliedschaft für 2019 an.