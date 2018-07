bo. Fredenbeck. In der Martin-Luther-Kirche in Fredenbeck erklingt am Samstag, 14. Juli, englische Gamben-Musik des 17. Jahrhunderts. Unter dem Titel "Musicks hand-made" musizieren Barbara Hofmann und Laura Frey um 19 Uhr auf Gamben verschiedener Größen. Sie kombinieren Kompositionen aus den Sammlungen des Musikliebhabers und Herausgebers John Playford (1623-1686), u. a. Stücke aus den "Court Ayres", mit Werken seiner Zeitgenossen.

Wohl keine Nation hat die Viola da Gamba so verehrt wie die englische. Das Konzert verdeutlicht, wie vielfältig das Musikinstrument eingesetzt wurde und wie sehr es zum englischen Lebensstil gehörte.

• Eintritt frei; um Spenden wird gebeten.