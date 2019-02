Großer Flohmarkt in und an der Festhalle Kutenholz

So., 17.02.2019, von 8 bis 14 Uhr in und an der Festhalle in Kutenholz, Bürgermeister-Schmetjen-Platz 1; Standaufbau ab 7 Uhr; Anmeldung: Tel. 04762 - 2980, www.festhalle-kutenholz.de.

Für buntes Treiben sorgt ein großer Flohmarkt in Kutenholz. In und an der Festhalle können Besucher an zahlreichen Ständen auf Schnäppchenjagd gehen. Es gibt Trödel aller Art, Schätze vom Dachboden und aus dem Keller, jedoch keine Neuwaren. Das Festhallen-Team bietet Erbsensuppe auch zum Mitnehmen an.