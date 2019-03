Großer Flohmarkt in und an der Kutenholzer Festhalle

So., 10.03.2019, von 8 bis 14 Uhr in und an der Festhalle in Kutenholz, Bürgermeister-Schmetjen-Platz 1, Infos und Anmeldung: Tel. 04762 - 2980, www.festhalle-kutenholz.de.

Ein großer Flohmarkt lädt zum Stöbern in Kutenholz ein. In und an der Festhalle können Besucher von 8 bis 14 Uhr auf Schnäppchenjagd gehen. Der Standaufbau ist ab 7 Uhr möglich. Um den privaten Charakter des Flohmarkts zu wahren, sind Stände mit Neuwaren nicht zugelassen. Das Festhallen-Team hält Erbsensuppe auch zum Mitnehmen bereit.