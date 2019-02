Neue Räume im Ortskern

Der VfL Fredenbeck ist mit seiner Geschäftsstelle ins Dorfzentrum gezogen



Ein Verein mit vielen Sparten



Seit Kurzem hat der VfL Fredenbeck ein neues Zuhause. Die Geschäftsstelle des Vereins ist jetzt an der Hauptstraße 14 in den ehemaligen Räumen eines Schnellrestaurants zu finden. Auch die GmbH, die für die erste Herrenmannschaft des Vereins zuständig ist, nutzt die neuen Räume. Hintergrund des Umzugs: Für die Verwaltung der inzwischen 1.300 Mitglieder war der Raum der alten Geschäftsstelle zu klein geworden.Der Vereinsvorstand freut sich sehr über die neue Präsenz in der Ortsmitte. "Unser Vermieter Matthias Uhding stellt uns die Räume zu einem fairen Mietpreis zur Verfügung", sagt Lars Müller aus dem Vorstand. Zudem übernimmt die Gemeinde Fredenbeck für 18 Monate 60 Prozent der Miete. Bei der Einrichtung und Gestaltung der neuen Geschäftsstelle von den Möbeln über die Elektrik und den IT-Bereich bis zum Umzug packten viele Vereinsmitglieder tatkräftig mit an. Insgesamt verfügen die neuen Räume über drei Arbeitsplätze sowie eine gemütliche Sitzecke.Mit 25 Mannschaften allein in der Handballabteilung ist der VfL Fredenbeck der Verein mit der größten Handballsparte im gesamten Elbe-Weser-Raum. Hinzu kommen Gesundheitssport und viele weitere Angebote (s. Kasten). Alle Belange des Vereins werden jetzt von der neuen Geschäftsstelle in der Ortsmitte aus gesteuert. Des Weiteren gibt es dort diverse Fanartikel wie T-Shirts, Schals, Sportsocken und Handtücher mit dem VfL-Logo.Geöffnet ist die Geschäftsstelle des VfL Fredenbeck mittwochs von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr. Telefonisch ist der Verein unter 04149-8889 zu erreichen. Viele Infos gibt es auch online: www.vfl-fredenbeck.deDer VfL Fredenbeck bietet folgende Sportarten an:AerobicAquafitnessBogenschießenCrosstrainingGymnastikHandballJudoKindertanzNordic WalkingTanzenTischtennisTurnen