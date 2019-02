Spiel, Satz und Sieg

Erfolgreiches Nachtturnier des VfL Kutenholz um den RPC-Cup



Traditionsgemäß eröffnet die Tennissparte des VfL Kutenholz das sportliche Jahresprogramm mit dem Nachtturnier um den RPC-Pokal. In diesem Jahr fand das auf 18 Teilnehmer beschränkte Turnier erstmalig in der Tennishalle Wiepenkathen statt.Vor Beginn der Veranstaltung hatte Turnierleiter Werner Koch die jeweiligen Doppelpaarungen auf der Basis ihrer Leistungsklassen zusammengestellt. Die punktbesten 16 Spieler qualifizierten sich für das Viertelfinale. Während in den Viertel- und Halbfinalspielen der Sieg oft eine hauchdünne Angelegenheit war, war das Finale eine klare Angelegenheit für das Team mit Jürgen Hartlef (Post SV Stade) und Stephan Fenken (MTV Hesedorf). Sie dominierten das Match gegen das Duo mit Werner Gieschen (TuS Hipstedt) und Marian Hoffmann (MTV Hesedorf) klar und sicherten sich hochverdient mit einem deutlichen 7:1 Erfolg den RPC-Cup.Unterstützt wird der Tennis-Cup von der Firma RPC aus Kutenholz. Mit der Förderung wird nicht nur das Turnier finanziert. Ein Teil der Erlöse fließt auch in die Jugendarbeit der Tennissparte.