Autohaus Gotthard in Fredenbeck: Alle Autofahrer in besten Händen

Das Autohaus Gotthard in Fredenbeck steht für besten und sehr freundlichen Service



Neuen Touareg kennenlernen



Seit mehr als 60 Jahren sorgt das Autohaus Gotthard in Fredenbeck für die Mobilität seiner Kunden. Das Familienunternehmen mit rund 40 Mitarbeitern wird in zweiter Generation von Stefan Gotthard geführt.Das Unternehmen ist Vertragshändler für die Marke Volkswagen (VW) sowie Service-Partner für VW-Audi und VW-Nutzfahrzeuge. Zum Familienunternehmen gehören ferner eine Esso-Tankstelle mit Shop und Waschanlage, ein ADAC-Notdienst, ein Euromobil-Mietwagenservice sowie Vermietung von Anhängern.In der Werkstatt der Firma Gotthard werden Fahrzeuge kompetent gewartet und repariert. Das geschulte Personal hat sich u.a. auf Fahrzeug-Assistenz-Systeme spezialisiert. "Hierfür haben wir in eine sehr umfangreiche Ausrüstung investiert und unser Personal top geschult", sagt Stefan Gotthard. Insgesamt bringt sein Team pro Jahr an mindestens 50 Tagen sein Fachwissen auf den neuesten Stand.Seit mehr als 25 Jahren ist Gotthard Straßendienst für den ADAC. Somit ist ein 24-Stunden-Service für Pannen-, Abschlepp- und Bergungsdienst eingerichtet. Weiterhin ist das Autohaus Partnerwerkstatt für den ADAC. Somit können Reparaturen, auch bei Unfallschäden, für alle Fahrzeugtypen durchgeführt werden. Für ältere Fahrzeuge bietet Gotthard zeitwertgerechte, günstige Angebote. Für das Ausbessern von kleinen Kratzern und Dellen (Smart Repair) sowie Glasreparaturen sind Autofahrer in der Fachwerkstatt ebenfalls genau richtig.Die Hauptuntersuchung an Pkw und Nutzfahrzeugen wird bei Gotthard direkt im Haus erledigt. Alle dafür erforderlichen Formalitäten legt der Kunde dabei in erfahrene Hände.Zudem übernimmt das Team von der Basis- bis zur Komfortpflege die professionelle Reinigung von Kundenfahrzeugen.Autohaus GotthardHauptstraße 22 in FredenbeckTel. 04149-333Den neuen VW Touareg können Interessierte jetzt beim Autohaus Gotthard in Fredenbeck kennenlernen. Unter anderem besticht der Oberklassen-SUV mit einem expressiven Design, LED-Matrix-Scheinwerfern, Ambientebeleuchtung sowie der Wendigkeit eines Mittelklassewagens. Letzteres ist möglich dank einer innovativen Allradlenkung, die den Wendekreis deutlich verkleinert.Als erster Volkswagen startet der Touareg mit dem volldigitalisierten "Innovision Cockpit". Die digitalen Instrumente "Digital Cockpit" mit Zwölf-Zoll-Display und das Top-Infotainment-System "Discover Premium" mit 15-Zoll-Display erlauben dem Fahrer die Steuerung der digitalen Bedien-, Informations-, Kommunikations- und Entertainment-Elemente nahezu ohne Tasten und Schalter.