Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Asendorf

Bei einem Verkehrsunfall in Asendorf wurden am Freitagnachmittag zwei Personen leicht verletzt. Gegen 13.30 Uhr übersah ein 75-jähriger Golffahrer, dass ein weiterer Golf nach links auf das Gelände der örtlichen Tankstelle abbiegen wollte und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurden sowohl der Unfallverursacher als auch die Fahrerin des anderen Pkw leicht verletzt. Da zunächst Rauch aus einem der Fahrzeuge aufstieg, wurden neben dem Rettungsdienst und der Polizei die Feuerwehren aus Asendorf und Dierkshausen sowie das Tanklöschfahrzeug aus Hanstedt zur Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort konnte glücklicherweise kein Feuer an einem der Fahrzeuge festgestellt werden. DieFeuerwehrkräfte betreuten die Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes undstreuten auslaufende Betriebsstoffe ab.