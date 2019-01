Die erste Party des Jahres

Dorfjugend organisiert beliebtes Fest-Wochenende in Quarrendorf / Live-Musik am Samstagabend.

Das neue Jahr beginnt mit einer richtig guten Party! Die Dorfjugend Quarrendorf lädt zu einem dreitägigen Faslams-Event ein. Zum Auftakt gibt es am Freitag, 4. Januar, ab 19 Uhr ein Skatturnier im Dorfgemeinschaftshaus (Dorfstraße 25). "Während des Preisskats werden sich die Faslamsbrüder bemühen, ihre Stimmen geschmeidig zu machen, um die weiteren Aktivitäten zu meistern", sagt Juliane Klingelhöfer von der Dorfjugend. Wer es nicht so mit Skat hat, darf gern kniffeln oder knobeln.Am Samstag, 5. Januar, steht das beliebte "Schnorren" auf dem Programm. Die Party-Meute zieht ab 11 Uhr durch das Dorf. Am Samstagabend steigt dann im Dorfgemeinschaftshaus der beliebte Lumpenball. Los geht es um 21 Uhr. Alle Gäste, die zwischen 21 und 22 Uhr zur Party erscheinen, erhalten ein Freigetränk. Für eine volle Tanzfläche sorgt die Band "Yellow Spring".Am Sonntag, 6. Januar, kommen dann die jungen Faslams-Freunde auf ihre Kosten. Um 15 Uhr startet die Kindermaskerade. Während DJ Kohn die Jungen und Mädchen auf der Tanz- und Spielfläche unterhält, gibt es für die Eltern und Großeltern Kaffee und Kuchen."Wir freuen uns auf ein richtig gutes Party-Wochenende", sagen "Vadder" Gesine Kirscht und "Mudder" Max Backhaus. Das Duo wurde während des traditionellen Anbindens Mitte Dezember gewählt.Freitag, 4. Januar19 Uhr: Preisskat sowie Kniffel und Knobel-TurnierSamstag, 5. Januar11 Uhr: Schnorren durch das Dorf21 Uhr: Lumpenball mit der Band "Yellow Spring" (der Eintritt kostet sechs Euro)21 bis 22 Uhr: Ein Freigetränk pro Gast)Sonntag, 6. Januar14 Uhr: Kömbuddel-Suche15 Uhr: Kinderfasching (mit Kaffee und Torten)19 Uhr: DorfabendAlle Veranstaltungen finden im Dorfgemeinschaftshaus (Dorfstraße 25) statt.