Neuer Vorstand gesucht

Aquadies: Erhard Lipke und Jens Bahlburg kandieren nicht erneut für den Fördervereinsvorstand.

Dem Förderverein "Waldbad Egestorf" steht eine wichtige Veränderung bevor: Sowohl der Vorsitzende Erhard Lipke als auch sein Stellvertreter Jens Bahlburg wollen sich nach mehr als 20 Jahren aktive Vereinsarbeit nicht wieder zur Wahl stellen. Die beiden Männer betonen: "Das Aquadies ist auch in Zukunft auf die Unterstützung der Mitglieder angewiesen. Die aktiver Vereinsarbeit muss fortgesetzt werden."1997 gründeten besorgte Bürger der Gemeinde Egestorf den Förderverein. 27 Mitglieder zählte der Verein am Tage der Gründungsversammlung. Vorsitzender wurde Lipke, Bahlburg sein Stellvertreter. Inzwischen ist der Verein kräftig gewachsen. Zum Jahresende zählte der Verein 776 Mitglieder. Zweck ist nach wie vor die Erhaltung des Waldbads. Dieses geschieht in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Egestorf. 2001/2002 wurde der Umbau in das Naturerlebnisbad Aquadies durchgeführt. Seit der Gründung hat der Verein erhebliche finanzielle Mittel zum Ausbau und zum Erhalt aufgebracht. Zusätzlich wurde eine Unmenge freiwilliger Arbeitsleistungen erbracht."Das alles ist eine Erfolgsgeschichte, die nur zustande gekommen ist, weil in Egestorf ein Zusammenspiel der politisch Verantwortlichen, der Bürger und den Vereine in beispielhafter Weise erfolgt ist", sagt Lipke. Freiwillig und wie selbstverständlich kamen die Egestorfer stets dem Aufruf des Fördervereins nach, um bei Arbeitseinsätzen und Pflegearbeiten sich einzubringen. Handwerker "schenkten" Arbeitsleistungen zum Aus- und Weiterbau. Der Besuch der jährlich Ende Juni stattfindenden "Oldie Night" und des "Mitternachtsschwimmens" im August seien aufgrund der Einnahmen wichtig für den Erhalt des Aquadieses.Der Vorstand des Fördervereins bedankte sich bei allen, die sich bislang engagiert haben. "Wir können nur hoffen, dass diese Bereitschaft anhält", so Lipke. Sorge mache dem Vorstand, dass die Arbeit seit vielen Jahren nur auf wenigen Schultern lastet. "Wir würden uns freuen, wenn sich Mitglieder angesprochen fühlen und sich einbringen." Lipke ist sich sicher, dass Zeiten kommen werden, "in denen es der Gemeinde schwer fallen wird, die Kosten für das Aquadies aus dem Gemeindehaushalt zu finanzieren". Aus diesem Grund rufen der Fördervereinsvorstand und Bürgermeister Marko Schreiber auf, das Aquadies durch eine Mitgliedschaft zu unterstützen. Der Jahresbeitrag beträgt 25 Euro als Einzelmitglied und 50 für die gesamte Familie. Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 13 Euro. Mitglieder haben das gesamte Jahr freien Eintritt im Aquadies.• Eine gute Gelegenheit, den Verein kennenzulernen, bietet sich im Zuge der Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 10. April, um 19.30 Uhr im Hotel "Acht Linden" in Egestorf.• Weitere Infos gibt es auf der Homepage unter www.naturerlebnisbad-egestorf.de.Arbeitseinsatz im Aquadies (Ahornweg 7) am Samstag, 6. April, ab 9 Uhr: "Wir freuen uns, wenn wieder viele Bürger mit Harken, Schaufeln und Handschuhen nach Egestorf kommen", sagen Bürgermeister Marko Schreiber und Erhard Lipke (Vorsitzender des Fördervereins Waldbad) unisono. Das Waldbad soll für die neue Saison vorbereitet werden - und es gibt viel zu tun. Für das leibliche Wohl während des Arbeitseinsatzes werde gesorgt.