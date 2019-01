Sie hilft, bevor es vor Gericht geht

Neue Schiedsfrau: Brigitte Godyla übernimmt Amt von Siegfried Westermann.

Zum Ende des Jahres gab es bei den Schiedspersonen der Samtgemeinde Hanstedt eine Stabübergabe. Der langjährige Schiedsmann Siegfried Westermann aus Marxen hatte dieses Ehrenamt nach mehr als zehn Jahren aufgeben. Für ihn übernimmt Brigitte Godyla aus Hanstedt. Die Samtgemeinde Hanstedt nutzte den Amtswechsel, um das Gebiet der Samtgemeinde in ein Schiedsamt Nord, mit den Gemeinden Brackel, Marxen, Asendorf und Hanstedt aufzuteilen. Das Schiedsamt Süd umfasst den Rest der Samtgemeinde mit den Gemeinden Egestorf und Undeloh sowie den Dierkshausen, Nindorf, Ollsen, Quarrendorf und Schierhorn.Brigitte Godyla wurde das Schiedsamt Nord zugeordnet. Hans-Jürgen Schmidt aus Döhle übernimmt das Schiedsamt Süd. Beide Schiedspersonen vertreten sich gegenseitig.Im Zuge einer kleinen Feierstunde im Rathaus wurde Brigitte Godyla durch die Amtsgerichtsdirektorin Simone Skibba in ihr Amt eingeführt. Zeitgleich verabschiedete Samtgemeinde-Bürgermeister Olaf Muss Siegfried Westermann. In ihren Reden betonten sowohl Skibba und Muus die Wichtigkeit dieser außergerichtlichen Streitschlichtungsmöglichkeit. "Es ist sinnvoll, dass jemand aus neutraler Sicht und mit gesundem Menschenverstand auf einen Streit schaut, bevor es vor Gericht geht."• Die Kontaktdaten der Schiedsleute finden Interessenten sauf der Homepage der Samtgemeinde Hanstedt (www.hanstedt.de). Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 04184 - 8030 zu erfahren.