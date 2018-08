20 Jahre "Wings of Faith" - Geburtstagkonzert in Hanstedt

Nach dem erfolgreichen Benefiz-Konzert in Hanstedt im vergangenen Jahr stand für alle Chormitglieder fest: Zum runden Geburtstag möchte der Chor dort gern wieder auftreten! Der Ashäuser Gospelchor feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen und lädt am Sonntag,19. August, um 17Uhr zum Jubiläumskonzert in die Hanstedter St. Jakobi-Kirche ein!Seit der Chorgründung wurde großer Wert auf professionelle Chorleiter und Musiker gelegt. Momentan sind 40 Sänger und Sängerinnen im Chor, von denen rund ein Drittel seit Gründung dabei ist. Vor sechs Jahren kehrte Joana Toader, selbst früheres Chormitglied und zwischenzeitlich zur Chorleiterin von sechs Chören und zur Solo- und Ensemblesängerin avanciert, als Chorleiterin zu „Wings of Faith“ zurück.Das Jubiläumskonzert zum 20. Geburtstag soll ein Fest für die Sänger und das Publikum werden. Es wird Musik aus den Choranfängen bis hin zu Stücken aus der Gegenwart - gekonnt arrangiert und umgesetzt von Joana Toader - zu hören sein.Begleitet werden „Wings of Faith“ von den Berufsmusikern Benny Grenz (Piano) und Manuel Hansen (Persussion).