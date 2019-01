50 Jahre Party-Spaß

Der Faslams-Club Hanstedt feiert Jubiläum / Vier Tage Programm ab Donnerstag.

Was die Kölner Karnevalisten können, das bekommen die Hanstedter schon lange hin. Und das bereits seit 50 Jahren! Zum Faslam sind alle Bürger des Ortes auf den Beinen - und feiern selbstverständlich kräftig mit. Diesmal wahrscheinlich sogar noch etwas intensiver, denn der Faslams-Club Hanstedt wird 50 Jahre alt.In einer Chronik, die eigens zu diesem Anlass erscheint, erinnert der Verein an seine Anfänge. Demnach war es Willi Rademacher, der den Startschuss für die Gründung des Vereines gab. Faslam selbst wird in Hanstedt schon bedeutend länger gefeiert. Doch nach einer dreijährigen Pause, sah Rademacher dringenden Handlungsbedarf. Es versteht sich von selbst, dass er auch gleich zum ersten Präsidenten gewählt wurde.Damals wie heute wird mit Spannung vor allem wieder der große Festumzug erwartet. Seit Wochen sind die Faslamsbrüder und -schwestern am Hämmern und Werkeln, um mit viel Fleiß, Kreativität und Geschick die festlichen Umzugswagen zu bauen und bunte Fußgrupppen auszustatten. Schon damals ging es darum, brisante Themen aufs Korn zu nehmen - ganz gleich ob Ereignisse aus dem Dorf oder der Welt.Und das alles erwartet die Faslams-Freunde:• Angeführt werden die Faslams-Freunde in diesem Jahr von "Vadder" Jule Stegen (27) aus Hanstedt. Die Bürokauffrau macht aktuell ihren Jagdschein und backt liebend gern. Ihr zur Seite steht "Mudder" Anika Peper (32). Die Hanstedterin hat einen zweieinhalb Jahre alten Sohn und ist leidenschaftliche Westernreiterin. Die beiden Frauen sind seit ihrer Kindheit im Faslams-Club aktiv und engagieren sich in der Wagenbaugruppe "Die Heideperlen".• Den Auftakt bilden am Donnerstag, 17. Januar, ab 19 Uhr der Preisskat und das Knobeln in der Schützenhalle.• Am Freitag, 18. Januar, beginnt um 20.11 Uhr der "Bunte Abend". Geboten wird eine tolle Show mit Tanzvorführungen, Gesang und Sketchen. Die Besucher können sich zudem auf eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen, gestiftet von den Hanstedter Geschäftsleuten, freuen.• Am Samstag, 19. Januar, wird geschnorrt. "Vadder" Jule Stegen und "Mudder" Anika Peper hoffen auf gutes Wetter und viele Teilnehmer.• Um 15 Uhr startet die Kindermaskerade mit Kinderanimateur Marco. Bei Tanz, Polonaise und Bonbonregen können alle Jungen und Mädchen nach Herzenslust herumtoben. Eltern dürfen mitgebracht werden.• Am Abend steigt um 21 Uhr der große „Lumpenball“.• Der große Festumzug der Hanstedter Narren ist der Höhepunkt des Faslams. Am Sonntag, 20. Januar, ab 12 Uhr sammeln sich die farbenprächtigen Umzugswagen und Fußgruppen in der Schloßstraße, um 13 Uhr beginnt der Zug durch Hanstedts Mitte. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Danach treffen sich Narren und Feierlustige in der Schützenhalle zur großen Umzugsparty. Nach dem Marsch in der Kälte wird hier mit Musik und Tanz allen Partygästen kräftig eingeheizt. Die Faslamseltern und alle Faslamsbrüder und -schwestern freuen sich auf die tollen Tage und laden alle Bürger herzlich zum Mitfeiern ein!Auch nach 50 Jahren kann es noch weitere Premieren geben: Zum ersten Mal wird es während des "Bunten Abends" am Freitag einen Auftritt einer Kinder-Tanzgruppe geben. Die "Dance Kids" - das sind Jungen und Mädchen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren - haben einen Tanz einstudiert. Bei der Gruppe handelt es sich um den Nachwuchs einiger Faslams-Mitglieder.Außerdem tritt die Stöckter Garde auf und es wird einige Sketche von Mitgliedern des Faslams-Clubs geben. Die beliebte Tombola darf natürlich auch nicht fehlen. Der Vorstand hat fleißig bei den Geschäftsleuten in Hanstedt gesammelt und die "Ausbeute" kann sich sehen lassen.GrußwortLiebe Hanstedter,liebe Freunde des Hanstedter Faslams,liebe Faslamsbrüder und Faslamsschwestern,2019 feiert der Faslams-Club Hanstedt sein 50-jähriges Bestehen. Wir sind stolz, dieses Jubiläum mit Ihnen und Euch feiern zu dürfen. Es gab in den vergangenen 50 Jahren viele schöne Momente.Den Faslam feiern die Hanstedter schon länger.Das Motto ist und war aber schon immer "Raus aus dem Alltag und rein in das gesellige Beisammensein". Einfach mal abschalten und die tollen Tage Ende Januar genießen.Heute führt diese Tradition Altbürger, ehemalige Hanstedter und Neubürger zusammen.Wir möchten uns aber auch bei den Mitbürgern für ihr Verständnis während der Veranstaltungen bedanken.Zuletzt bitten wir: Feiert mit uns und unterstützt uns auch in den nächsten Jahren, damit diese Tradition auch zukünftig Bestand hat.Mitglied kann man zu jeder Jahreszeit werden und ehrenamtliche Helfer werden ständig gesucht. Sprecht uns einfach darauf an.Es grüßt herzlich mit einem kräftigen "Faslam"!Der Vorstand des Hanstedter Faslams-ClubFaslam in Hanstedt - da kann man auch schon einmal die Übersicht verlieren! Wann findet wo etwas statt. Das WOCHENBLATT gibt eine Übersicht auf alle Termine.Donnerstag, 17. Januar19 Uhr: Preisskat und KnobelnFreitag, 18. Januar20.11 Uhr: "Bunter Abend" mit lustigen Sketchen und einer großen Tombola. Für Musik sorgt die Party-Crew BispingenSamstag, 19. Januar9 Uhr: Schnorren im Dorf - mit dem Jesteburger Blasorchester und Ingo15 Uhr: Kindermaskerade mit Animateur Marco21 Uhr: Lumpenball mit der Party-Crew Bispingen und DJ JayFrogSonntag, 20. Januar13 Uhr: Großer Festumzug durch Hanstedt.im Anschluss: Umzugsparty mit der Party-Crew BispingenAlle Veranstaltungen finden in der Schützenhalle statt.Japan, Taiwan, Namibia, Dubai, Chicago und London: Jürgen Frosch - besser bekannt als DJ JayFrog - ist überall auf der Welt gefragt. Den Faslams-Freunden ist es gelungen, ihn am Samstag nach Hanstedt zu locken. Mittlerweile mehr als 200 eigene Veröffentlichungen machen deutlich, dass JayFrog nicht nur die Musik anderer Künstler spielt, sondern auch selbst Musik machen kann. Als ehemaliges Mitglied von "Scooter" schaut er auf große Erfolge zurück - unter anderem den zweimaligen Gewinn des Echos. Top-Ten-Hits gehören ebenso dazu. Mit Remixen für Medina, Chuckie und "The Discoboys" macht der DJ weiterhin auf sich aufmerksam. Die Freude an seiner Arbeit fließt direkt in die Musik ein. Sie macht sich im Ohr und in den Beinen der Zuhörer deutlich bemerkbar.• www.jay-frog.com.