Egestorfer Kram- und Viehmarkt lockt mit besonderem Flair

Der Markt rund um die St. Stephanus-Kirche bietet seinen Besuchern eine ganz besondere Atmosphäre. Der Viehmarkt findet am Sonntag ab 8 Uhr statt. Die Händler offerieren Kleintiere wie Hasen, Kaninchen und Meerschweinchen, Hühner sowie Ponys und Pferde. Und wie in früheren Zeiten wird der Kauf nach der Verhandlung mit einem Handschlag besiegelt. Besonders für die jüngsten Besucher ist das Betrachten der Tiere immer ein besonderes Erlebnis.In Egestorf entsteht für zwei Tage eine bunte Budenstadt, an denen nicht nur viele verschiedene Artikel erhältlich sind, sondern auch Kulinarisches angeboten wird. Schieß- und Losbuden, Kinderkarussell und Autoscooter sind ebenso zu finden. Für unterhaltsame Kurzweil ist ausreichend gesorgt.Mehr als 50 Marktbeschicker bieten Haushaltswaren und Wärmendes wie Socken, Hüte und Mützen für die kalte Jahreszeit an. Auch Kurz- und Schreibwaren, Blumenzwiebeln aus den Niederlanden, Kerzen und Windlichter, praktische Korbwaren, schöner Schmuck und aromatische Gewürze befinden sich im Angebot. Der traditionelle Messerschleifer ist vor Ort und nimmt sich stumpfer Messer und Scheren an. Wer bereits das eine oder andere Geschenk für Weihnachten sucht, wird auf dem Egestorfer Kram-und Viehmarkt sicher fündig. Die Händler bieten attraktive Artikel an.• Die Gemeinde Egestorf als Veranstalter bittet die Besucher, die Parkplätze am Ahornweg (Barfußpark) und im Gewerbegebiet "Hauskoppel/Lübberstedter Straße" zu nutzen. Dort steht ausreichend Parkraum zur Verfügung und es sind nur wenige Minuten Fußweg bis zum Marktgeschehen.