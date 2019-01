Evendorf fiebert Faslam entgegen

Björn Block und Hauke Sauer stehen zum ersten Mal an der Spitze der Narrenschar.

Die Evendorfer sind startklar für den Faslam: Von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Januar, sind auch in Evendorf die Narren los. Närrisches Treiben bestimmt dann an drei Tagen das Geschehen im Ort und rund um das Schützenhaus.Als Faslamselternpaar sind Björn Block (20, "Vadder") und Hauke Sauer (19, "Mudder") erstmals in der Verantwortung. Mit den Evendorfer Faslamsbräuchen sind beide bestens vertraut. Block absolviert derzeit eine Ausbildung als Elektroniker für Geräte und Systeme in Brackel. In seiner Freizeit fährt er gerne Motorrad. Sauer ist Auszubildender zum Groß- und Außenhandelskaufmann in einem Egestorfer Betrieb. Seine Hobbys sind Angeln und Fußball. Die beiden Evendorfer Jungs besuchen auch gern Festivals.Als Neuheit gibt es am Freitag, 25. Januar, ab 19 Uhr einen Knobel-Abend im Schützenhaus. Dabei sind viele Preise zu gewinnen. Am Samstag, 26. Januar, ziehen die Narren ab 9 Uhr zum Schnorren durch den Ort. Um 14 Uhr werden im Schützenhaus die Karten zum Preisskat gemischt. Auf die Gewinner warten leckere Fleischpreise. Im Anschluss folgt ein gemeinsames Essen. Um 20.30 Uhr steigt im Schützenhaus der Maskenball. Für Stimmung sorgt wieder die "Party-Crew" aus Bispingen. Maskierungen und Verkleidungen sind dort erwünscht, aber kein Muss.Am Faslams-Sonntag, 27. Januar, ab 14.30 Uhr gibt es beim Kinderfasching ein lustiges Mitmach-Programm für die Jüngsten. Animationskünstler Matthias Kroh hat "Hits für Kids" im Gepäck. Ein Kaffee- und Kuchenbüfett lässt beim bunten Spaß im Schützenhaus keine Langeweile aufkommen.• Weitere Informationen unter www.faslamsclub-evendorf.de