Feuerwehrmuseum in Marxen lädt auf eine Zeitreise beim Zweirad-Oldtimertreffen

bim. Marxen. Der Geruch von Leder, Benzin und Metall liegt in der Luft, wenn das Feuerwehrmuseum Marxen für kommenden Sonntag, 5. August, wieder Liebhaber von Zweirad-Oldtimern zu einer Zeitreise einlädt. Von 10 bis 16 Uhr stellen die Besitzer ihre über 100 motorisierten Schätze vor und tauschen sich mit interessierten Besuchern über die Modelle aus.

Erwachsene und Kinder erleben im Feuerwehrmuseum Marxen historische Motorräder, Gespanne, Mopeds, Mofas und Fahrräder mit Hilfsmotor, die mindestens 30 Jahre alt sind. Von schönem Design, fern der heutigen Elektronik und liebevoll gepflegt, präsentieren die Eigentümer ihre Maschinen und zeigen, was noch in ihnen steckt. Fachleute beantworten die Fragen der interessierten Besucher und plaudern über Technik und Geschichte der „Feuerstühle“. Bratwürste vom Grill und kalte Getränke runden den Sommertag für Oldtimerfreunde kulinarisch ab.

• Der Eintritt für Erwachsene beträgt 5 Euro, Besucher unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Fahrzeugeigentümer melden sich telefonisch an unter 04185-4450 oder per E-Mail an: info@feuerwehrmuseum-marxen.de.



Zusätzlich bietet das Gelände des Feuerwehrmuseums Marxen eine umfangreiche Sammlung historischer Feuerwehrfahrzeuge und Löschtechniken. Der Museumsladen bietet Miniatur-Feuerwehrfahrzeuge, Bücher und weitere Erinnerungsstücke. Das Feuerwehrmuseum Marxen ist eine Außenstelle des Freilichtmuseums am Kiekeberg und wird vom „Verein Feuerwehrmuseum im Landkreis Harburg e. V.“ ehrenamtlich betrieben.