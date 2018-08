In der Dämmerung wird gefeilscht

Abendflohmarkt findet zum neunten Mal statt.



Der Erfolg der acht vorausgegangenen Veranstaltungen hat die Mitglieder des Verkehrsvereins Egestorf bestärkt, auch in diesem Jahr wieder einen Abendflohmarkt zu organisieren. Am Samstag, 11. August, haben Schnäppchenjäger ab 18 Uhr wieder die Gelegenheit, nach Herzenslust zu feilschen.Die Egestorfer haben sich einiges einfallen lassen, um den Besuchern ein einmaliges Erlebnis zu bieten. Feuerkörbe und Lichterketten sorgen für Atmosphäre. Auch das kulinarische Angebot kann sich sehen lassen. Es gibt Leckeres vom Grill. Wie wäre es dazu mit Bier, Wein und Cocktails mit und ohne Alkohol?• Weitere Informationen gibt es in der Tourist-Info Egestorf unter der Rufnummer 04175 - 1516 (Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr). Interessenten werden gebeten, dort einen Stand anzumelden (der Aufbau beginnt ab 16.30 Uhr).