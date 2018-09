Italienisches Flair im Café Augustenhöh in Hanstedt

Hanstedt : Cafe Augustenhöh |

Kino, klassische Musik und Gedichtetes in Hanstedt



bim. Hanstedt. Kino, Klassik und Gedichte werden Kulturinteressierten am Freitag und Samstag, 21. und 22. September, im Café Augustenhöh, Manskuhlenberg 25 in Hanstedt, geboten. Folgendes ist geplant:

• Am Freitag, 21. September, um 20 Uhr wird im Rahmen eines Kinoabends der Film "Albicocche Rosse" gezeigt. Ein beeindruckender Film, der die dramatischen Ereignisse in einem kleinen italienischen Dorf am Ende des Zweiten Weltkrieges zeigt. Einlass ist ab 19 Uhr. Eintritt: 10 Euro inklusive einem Getränk und einem Stück Focaccia.

• Am Samstag, 22. September, um 14 Uhr präsentieren Kevin McKenna (Klavier), Nuala McKenna (Cello) und Johann van Iersel (Cello) Werke von Bach und Brahms im Rahmen eines Sommerkonzerts.

Ab 17 Uhr zaubert Koch Jorma Klünder ein italienisches Buffet im Garten.

Um 20 Uhr gestalten die italienische Sängerin Etta Scollo (Gesang, Gitarre), Zoe Cartier (Cello) und Hinrich Dageför (diverse Instrumente) einen Abend unter dem Titel "Il Passo Interiore", bei dem es um Sprache, Musik, das gedichtete Wort und den komponierten Klang geht.

Der Eintritt für das klassische Konzert und den Abend mit Etta Scollo kostet jeweils 25 Euro, eine Kombikarte für alle drei Veranstaltungen 50 Euro (inklusive Kaffee und Kuchen am Samstag). Reservierungen über das Café-Telefon unter 04184-888059.