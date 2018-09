Traditionell findet im Jesteburger Autohaus "Kuhn+Witte" das beliebte Oktoberfest statt. Am Samstag, 22. September, verwandelt sich das Nutzfahrzeugzentrum an der Harburger Straße 25 zu einem gemütlichen bayerischen Festzelt. Von 11 bis 19 Uhr wird es stimmungsvoll bei Live-Musik, Oktoberfestbier, deftigen Haxen und leckeren Weßwürsten.Für die jüngsten Besucher werden ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg und eine Zuckerbude aufgebaut.Übrigens: Natürlich findet dieses Jahr auch das traditionelle Laterne laufen statt. Los geht’s am Freitag, 21.September, um 19 Uhr am Autohaus "Kuhn+Witte" (Allerbeeksring 2 bis 12. Die Kinder laufen gemeinsam mit dem Spielmannszug und der Feuerwehr durch Jesteburg zum Nutzfahrzeugzentrum in der Harburger Straße 25. Dortgibt es Bratwurst und Kinderpunsch.