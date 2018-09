Physiotherapeutin und Heilpraktikerin Ulrike Goldschmidt: "Den Menschen als Ganzes sehen"

„Wir haben in den vergangenen elf Jahren mit unseren Behandlungstechniken sehr gute Erfolge erzielt“, freut sich die engagierte Therapeutin. „Wir betrachten den Menschen stets als Ganzes, behandeln nicht nur den betroffenen Körperteil, sondern untersuchen auch, wo die Spannungsfelder und die Schmerzen herkommen.“Der Schwerpunkt der Praxis Ulrike Goldschmidt bei den behandlungen liegt auf Rückenbeschwerden, Bandscheibenschäden, allgemeinen Gelenkbeschwerden, Kopfschmerzen, Migräne, Tinnitus, Kieferfehlstellungen aber auch Schlafstörungen, Burn-out und sämtliche Stress- und spannungsbedingte Störungen. Auch Systemische Konflikte, die zum Beispiel in der Familie oder in einer Firma auftreten, werden durch Systemisches Coaching unterstützend begleitet, um verborgene Potentiale und eigene Ressourcen wieder wahrnehmen zu können.Um sich intensiv um ihre Patienten kümmern zu können, vergibt Ulrike Goldschmidt grundsätzlich nur Stundentermine. „Wir möchten nicht im Schnelltakt arbeiten, sondern nehmen uns in jeder Sitzung ausreichend Zeit für unsere Patienten, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich strukturell verändern zu können. Das erreichen wir u.a. durch Gewebeentspannung und Entspannungstechniken von Faszien und tiefen Bindegewebeschichten. Dort finden Cranio Sacrale und Osteopathische Techniken besondere Anwendungen und erzielen beste Erfolge.“Die Behandlungen, so Goldschmidt weiter, sind meist sehr entspannend, da die sanften Techniken Körpersysteme aktivieren und die Patienten in eine entspannte Situation zurückführen. Ulrike Goldschmidt: „Es macht uns allen Freude, unsere Patienten auf ihrem Weg in ein beschwerdefreies Leben zu begleiten. Wir sind mit viel Idealismus und Engagement für unsere Patienten da - und möchten uns für das entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken!“Praxis Ulrike GoldschmidtPhysiotherapeutin /HeilpraktikerinMoorweg 9a21266 JesteburgTel. 04183-500833praxis@goldschmidtphysio.dewww.goldschmidtphysio.deTermine nach Absprache