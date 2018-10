Tour durch die Weseler Heide

(bim). Wanderfreunde aufgepasst: Am Mittwoch, 24. Oktober, um 18 Uhr findet eine geführte Nachtwanderung im Mondschein in der Weseler Heide statt. Der zertifizierte Natur- und Landschaftsführer Jürgen Persiel begleitet die Wanderer und vermittelt Wissenswertes über Tierarten, Heidepflege und den Mond.

Der Heidschnuckenweg verbindet über 30 große und kleine Heideflächen in der Region von Hamburg-Fischbek bis nach Celle. Die Etappe durch die Weseler Heide ist eine der schönsten Strecken durch die Nordheide.

Teilnehmern der rund zweieinhalbstündigen Wanderung wird gutes Schuhwerk, ein Getränk für unterwegs sowie warme, dem Wetter angepasste Kleidung empfohlen. Hunde sind, an der kurzen Leine geführt, willkommen.

• Anmeldung bei Jürgen Persiel unter Tel. 04173-7650 oder 0152-21910767 bzw. per E-Mail an juergen@persiel.com. Teilnahmegebühr: Erwachsene 11 Euro, Kinder und Jugendliche 7 Euro, zu zahlen an den Wanderführer. Treffpunkt ist der Parkplatz „Zum Weselbach“ an der K73.