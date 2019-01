Viele Angebote für Kinder

Die Büchereien im Landkreises Harburg: Zu Gast in der "Bökerstuuv" - die Bücherei der Bürgerstiftung.

Viele Bürger - alt und jung - möchten auf sie nicht verzichten: die öffentlichen Büchereien im Landkreis Harburg. Doch einigen Menschen ist gar nicht bewusst, welche Schätze sich dort in den Regalen befinden. Zudem organisieren die Mitarbeiter viele Veranstaltungen, die das kulturelle Angebot der Gemeinden bereichern. Das WOCHENBLATT nimmt dies zum Anlass, in loser Reihenfolge die Büchereien, die Mitarbeiter und das Angebot vorzustellen. Dieses Mal sind wir in der Bücherei der Gemeinde Hanstedt zu Gast.Gegründet von der Bürgerstiftung Hanstedt, öffnete die kleine Bücherei im Mai 2011 ihre Pforten. Ein Team engagierter Ehrenamtlicher kümmert sich um den reibungslosen Ausleihbetrieb, unterstützt von der Diplom-Bibliothekarin Christiane Dyck. Finanzielle Unterstützung für dieses Angebot gibt es seit einigen Jahren von der Samtgemeinde Hanstedt.Die "Bökerstuuv" bietet die bibliothekarische Grundversorgung für die Region an, ist aber auch eine Begegnungsstätte und Treffpunkt für viele Menschen geworden. Das Hanstedter Lesepublikum legt großen Wert auf Aktualität, nimmt aber auch gern gute Lesetipps an. Sehr begehrt sind außerdem DVDs und Hörbücher, die alle drei Monate neu aus einem Medienpool der Büchereizentrale kommen.Alle Kindergärten und Krippen in Hanstedt werden in ihrer täglichen Arbeit durch inhaltliche Angebote zur Sprach- und Leseförderung unterstützt. Das sind etwa Vorleseeinheiten mit verschiedenen Medien, Büchereibesuche zu besonderen Themen oder auch Stöberzeiten im Bestand. Darüber hinaus werden Kindergärten, Krippen und Schulen in der Samtgemeinde besucht. Getreu dem Motto: "Wir sind da, wo die Leser sind!" werden diejenigen Gruppen vor Ort besucht, für die die Anfahrt nach Hanstedt zu aufwändig wäre.Zahlreiche Kooperationspartner stehen für eine vielfältige Arbeit: Ob es sich um Veranstaltungen mit dem Seniorenbeirat Hanstedt, den Grundschulen Brackel und Hanstedt, dem Verein "Jugend aktiv", der Buchhandlung Poppner oder die Teilnahme am Kultursommer des Landkreises handelt, ist die Bökerstuuv ein zuverlässiger und wandlungsfähiger Partner."Bökerstuuv" - die Bücherei der Bürgerstiftung HanstedtAm Steinberg 2 (Küsterhaus)21271 HanstedtTelefon:04184 - 2121287E-Mail:buecherei@buergerstiftung-hanstedt.deInternet:www.bucherei-hanstedt.deÖffnungszeiten:Dienstag - 14 bis 18 UhrMittwoch - 10 bis 12 UhrDonnerstag - 17 bis 19 UhrFreitag - 14 bis 18 UhrTermine für Gruppen nach VereinbarungNutzungsgebühren:Der Leseausweis kostet für Erwachsene (zwölf Euro), Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen nichtsSchwerpunkte:Frühkindliche Leseförderung in den Krippen, Angebote für Kindergartengruppen und Grundschulklassen in der Bücherei oder auch vor Ort in der Samtgemeinde.Medienbestand:Etwa 4.500 Stück. Das sind Bücher, DVDs und Hörbücher.Besondere Veranstaltungen:"Lesestart" - literarische Krabbelgruppe für Kinder von bis drei Jahre und ihre Eltern sowie Großeltern. Immer am zweiten Mittwoch im Monat von 16 bis 17 Uhr.Bilderbuchkino mit anschließendem Basteln für Kinder ab vier Jahre - immer am vierten Mittwoch im Monat von 15.30 bis 16.30 Uhr.