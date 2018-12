Weihnachtsmarkt in Egestorf

Der Weihnachtsmarkt Egestorf am Sonntag, 16. Dezember, auf dem Platz vor der St. Stephanuskirche verzaubert die Besucher jedes Jahr mit seinem weihnachtlichen Flair. Hier stehen nicht Kommerz und Konsum, sondern Gemeinschaft und feierliche Gemütlichkeit im Vordergrund. Bereits zum 36. Mal findet der Markt in diesem Jahr statt.Die Gründer des Marktes wollten mit dem Markt im Ort ein gemeinsam gestaltetes Vorweihnachtsfest feiern, diesen Sinn hat sich der Markt bis heute bewahrt. Die gesamte Dorfgemeinschaft trägt zum Gelingen bei. Die Kirchengemeinden, die Schule, Vereine, Privatpersonen und Geschäftsleute - sie alle engagieren sich. Besonderes Merkmal des Marktes sind die bereits im Vorfeld mit dem Egestorfer Weihnachtskranz geschmückten Häuser. Auch in diesem Jahr fertigten und verteilten Ehrenamtliche dafür rund 800 Türkränze an die Haushalte in Egestorf, Döhle, Evendorf, Sahrendorf und Schätzendorf.Der Markt wird wie immer im Anschluss an den Gottesdienst in der St. Stephanus Kirche (10 Uhr) auf dem Kirchenvorplatz durch Bürgermeister Marko Schreiber eröffnet.Auf dem Markt gibt es Deftiges und Süßes und natürlich Punsch. Auf Kinder wartet ein Karussell. Immer wieder schön ist auch die Lesung von Karin Zickert über die Geschichte der Weihnachtspyramide. Die Jugendfeuerwehr lädt ab 14 Uhr zu Kaffee und hausgemachten Kuchen ins Gemeindehaus ein. Unterhaltung und Spaß gibt es von 15 bis 16.15 Uhr auf der Aktionsbühne auf dem Marktplatz. Glückliche Kinderaugen gibt es jedes Jahr, wenn endlich um 16.30 Uhr der Weihnachtsmann mit seinen zwei Engeln in der Kutsche vorfährt, um die kleinen Marktgäste zu besuchen und seine Gaben zu verteilen.Um 17.15 Uhr trägt der Schulchor in der St. Stephanus Kirche verschiedene Lieder vor.Mit einem Ständchen des Posaunenchors klingt der Markt dann aus. 10 Uhr: Gottesdienst11 Uhr: Markteröffnung12 Uhr: Lesung an der Weihnachtspyramide15 Uhr: Unterhaltung auf der Marktplatz Bühne16.30 Uhr: Der Weihnachtsmann komme17.30 Uhr: Auftritt des Schulchors in der St. Stephanuskirche Das Programmin Kurzform Ein Zeichen für die intakte Dorfgemeinschaft und ein absoluter Hingucker in der Vorweihnachtszeit ist die über sechs Meter hohe Weihnachts-Pyramide vor der Kirche. Hannelore Jüttner hatte einst die Idee. "Ich hatte eine kleine Tisch-Pyramide und dachte mir: Das wär doch auch etwas in Groß was", erzählte sie. Mit Hilfe von pensionierten Tischlern und Zimmerern wurde das große Exemplar im Jahr 1999 realisiert. Die Weihnachtspyramide