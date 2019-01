Zwei Frauen haben das Kommando

"Mudder" Julia Gruel und "Vadder" Jana Schlüschen laden zur Faslams-Party nach Sahrendorf ein.

Das wird garantiert wieder ein unvergessliches Wochenende: Drei tolle Tage voller Spaß für Jung und Alt erwarten Dorfbewohner und Gäste beim Sahrendorfer Faslam. Diesmal werden die Party-Freunde wieder von zwei Damen angeführt. "Mudder" ist Julia Gruel, ihr zur Seite steht "Vadder" Jana Schlüschen. Gemeinsam wollen sie mit allen Freunden der fünften Jahreszeit in "Studtmanns Gasthof" (Im Sahrendorf 19) ein rauschendes Fest-Wochenende erleben.Zum Auftakt des Wochenendes wird am Freitag, 11. Januar, ab 18 Uhr in "Studtmanns Gasthof" um Fleischpreise geknobelt. Auch beim Preisskat können die Gäste kräftig abräumen. Am Samstag, 12. Januar, geht es denn munter weiter - sobald die "Kömbuddel" gefunden wurde. Samstagnachmittag wird es für die kleinen Faslams-Freunde interessant, denn auf dem Saal findet ab 15 Uhr die Kindermaskerade statt. Und abends ab 21 Uhr kommen dann auch die großen Gäste in den Genuss, sich aus dem eigenen Trott zu stehlen und verkleidet bei dem abendlichen Lumpenball mit "Schampus-Band" zu feiern. Am Sonntag schnorrt der gesamte Faslams-Club durch Sahrendorf und Schätzendorf.Die Mitglieder des Faslams-Clubs Sahrendorf sowie das Team von "Studtmanns Gasthof" laden alle Faslamsbrüder und -schwestern ein, die lustigen Tage gemeinsam zu verbringen.Alle Termine auf einen BlickFreitag, 11. Januarab 18 Uhr: Knobeln um Fleischpreiseab 19 Uhr: PreisskatSamstag, 12. JanuarVormittags: Kömbuddel suchenab 15 Uhr: Kindermaskeradeab 21 Uhr: Lumpenball mit der "Schampus-Band"Sonntag, 15. Januaram Vormittag: "Schnorren" in Sahrendorf und SchätzendorfAlle Veranstaltungen finden in "Studtmanns Gasthof" (Im Sahrendorf 19) statt.