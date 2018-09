Anpfiff: Als Aufsteiger gefordert

MTV Egestorf / Bezirksliga Lüneburg 2

Das nennt man dann wohl Kontinuität! Felix Beck, Trainer des Bezirksliga-Aufsteigers MTV Egestorf, musste sich zur neuen Saison nur von zwei Spielern verabschieden. Während Gerrit Grindel pausiert, schloss sich Timo Weselmann den Alten Herren des TSV Winsen an. Dem gegenüber stehen mit Marcel Jost (Lohausener SV), Micha Harms und Ole Weselmann (beide SG Salzahusen-Garlstorf) eigentlich nur drei "echte" Neuzugänge. Leon Homann, Niklas Lingen und Felix Prömm kehren jeweils nach einem Auslandsjahr zurück ins Team."Unser Ziel ist ein Platz im Mittelfeld", sagt Beck. Ob dies dem Aufsteiger gelingen wird? Die vergangene Saison schlossen die Egestorfer souverän als Kreisliga-Meister ab. 19 Siegen stehen nur drei Niederlagen (fünf Unentschieden) gegenüber. Positiv: Mit Daniel Macknow - er landete mit 26 Treffern auf Platz drei der Torjägerliste - bleibt der erfolgreichste Egestorfer Stürmer an Bord. Timo Weselmann - mit zehn Treffern auf Platz zwei der internen Liste - hat den Verein allerdings verlassen.Im Pokal gelang den Egestorfer ein Achtungserfolg. Zwar schied das Team von Felix Beck in der ersten Runde aus. Aber die Niederlage wurde erst im Elfmeterschießen besiegelt (7:8). Gegner SG Scharmbeck-Pattensen landete in der vorigen Saison auf Platz sechs in der Bezirksliga. Also genau dort, wo Egestorf am Ende der aktuellen Spielzeit auch gern stehen möchte.Spannung verspricht auf jeden Fall die Begegnung am Sonntag, 9. September. Zu Gast in Egestorf ist der TSV Elstorf. Für Obmann Hartmut Schmitz sind die Elstorfer Favorit auf die Meisterschaft. Aber wer weiß: Vielleicht gelingt den Egestofern zu Hause eine Überraschung.Marcel Jost (Lohausener SV)Micha Harms (SG Salzahusen-Garlstorf, A-Jugend)Ole Weselmann (SG Salzahusen-Garlstorf)Leon Homann, Niklas Lingen und Felix Prömm (alle drei Rückkehr nach Auslandsjahr)Gerrit Grindel (pausiert)Timo Weselmann (TSV Winsen, Alte Herren)Jannis Beck, Matthias Bölt und Ole WeselmannMicha Harms, Pauli Kalusa, Simon Kloers, Stephen Kullik, Pascal Lühr, Lennard Ohla und Felix Anton SklenarzBilal Ballout, Marcel Jost, Markus Kloers, Niklas Lingen, Lukas Lübberstedt, Lucas Meyer, Felix Prömm, Jan Ole Sellhorn, Stefan Sellhorn und Arne WeselmannOle Albers, Christopher Dietlmeier, Florian Eggert, Johann Herdt, Leon Homann und Daniel MacknowFelix BeckTobias StöckmannTim MüllerHartmut SchmitzGesichertes TabellenmittelfeldTSV ElstorfAhornweg, 21272 Egestorfwww.mtv-egestorf.de/fussballSonntag, 9. September, um 15 Uhr gegen TSV Elstorf