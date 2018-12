Das TAGUNGSHOTEL Jesteburg belegt 1. Platz

Bei der dreitägigen Prüfung, die von Gerrit Jessen, Senior Advisor der renommierten Agenturgruppe MCI Deutschland, durchgeführt wurde, mussten über 100 Prüfkritieren absolviert werden. Das 2008 umfangreich renovierte Drei-Sterne-Haus hatte bei der Prüfung überdurchschnittlich mit der Note "Sehr Gut" abgeschnitten.Geschäftsführerin Mareike Saskia Knoppe freut sich: "Für mein Team und mich ist der 'Certified Star Award' in der Kategorie 'Certified Conference Hotel bis 150 Zimmer' eine wundervolle Auszeichnung zum Jahresende. Wir bedanken uns bei all unseren Gästen, die in den vergangenen Wochen so zahlreich für uns gestimmt haben".