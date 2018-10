Nach Mord an Journalistin: Tatverdächtiger Severin K. in Stade gefasst

Der brutale Mord an der bulgarischen Journalistin Wiktorija Marinowa sorgte europaweit für Entsetzen. Die Fernsehreporterin war am Samstag in der Stadt Russe in Nordbulgarien vergewaltigt, geprügelt und dann erstickt worden. Jetzt wurde ein dringend Tatverdächtiger in Stade verhaftet. Das Mobile Einsatzkommando nahm den 20-jährigen Bulgaren Severin Nadezhdov K. am Dienstagabend gegen 20 Uhr bei Verwandten fest, die in im Altländer Viertel in Stade wohnen.Zielfahnder des Landeskriminalamtes (LKA) hatten den Mann am Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Hohenfriedberger Straße in Stade aufgespürt. Der Bulgare soll bei der Festnahme unbewaffnet gewesen sein und keinen Widerstand geleistet haben. Nach Medienberichten sollen die Mutter und der Stiefvater des Festgenommenen in Stade leben. Von bulgarischer Seite wird das Alter des Tatverdächtigen mit 21 Jahren angegeben.Nach Berichten lokaler bulgarischer Medien soll Severin K. auf Anraten seiner Verwandten nach Deutschland geflohen sein, nachdem er ihnen von der Tat erzählt hatte. Der Tatverdächtige soll von Überwachungskameras auf dem Gelände an der Donau gefilmt worden sein, wo Marinowa am Samstag getötet wurde.Laut LKA-Präsident Friedo de Vries hatte die deutsche Polizei Hinweise der bulgarischen Ermittler auf den Aufenthaltsort des Flüchtigen erhalten. Er soll mit dem Auto über die Donaubrücke nach Rumänien und von dort weiter nach Deutschland geflohen sein. Nach Angaben des bulgarischen Generalstaatsanwaltes Sotir Tsatsarov sind DNA-Spuren des polizeibekannten Mannes, der u.a. wegen des Diebstahls von Altmetall vorbestraft ist, am Körper und an der Kleidung der Getöteten gefunden worden. Bulgarien hat daraufhin einen europäischen Haftbefehl ausgestellt.Die bulgarischen Behören haben die Auslieferung des Tatverdächtigen beantragt. Die Entscheidung darüber fällt das Oberlandesgericht Celle. Severin K. wurde zunächst in einer Zelle der Stader Polizeidirektion in Gewahrsam genommen. Ein Haftrichter in Stade verhängte am Mittwochmittag Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen. Er wurde daraufhin in einer niedersächsische Justizvollzugsanstalt gebracht. Die für das Auslieferungsverfahren zuständige Oberstaatsanwaltschaft Celle führt jetzt die weiteren Ermittlungen in Deutschland.Nach Angaben der bulgarischen Behörden soll der Mord an Marinowa nicht im Zusammenhang mit ihrer journalistischen Tätigkeit stehen. Kritische Journalisten aus dem Balkanstaat sehen das anders: Marinowa hatte in einer von ihr moderierten Sendung eines lokalen Fernsehkanals über Betrügereien in ihrem Land mit EU-Subventionen berichtet. Einige vermuten, dass die Tat als Racheakt oder "Warnschuss" für andere Reporter verübt wurde.