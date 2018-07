Polizei sucht Unfallzeugin

ab. Harsefeld. Auf dem Rewe-Parkplatz an der Mittelstraße in Harsefeld ereignete sich am Dienstagmorgen ein Unfall, bei dem sich der Verursacher aus dem Staub gemacht hat. Eine bislang unbekannte Zeugin hatte einen älteren Toyotafahrer beobachtet, der gegen einen geparkten BMW gestoßen und anschließend weggefahren war.Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.



Sie hatte zwar das Kennzeichen notiert und dem Geschädigten ausgehändigt, dabei aber nicht ihre eigenen Personalien hinterlassen.



Die Harsefelder Polizei bitten nun die Frau, sich unter Tel. 04164 - 909590 als wichtige Zeugin zu melden. Auch weitere zeugen werden gebeten sich zu melden.