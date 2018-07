Bewässerungsverbot im Kreis Stade: "Die Situation ist durchaus dramatisch"

WOCHENBLATT-Interview mit Fred Carl, Geschäftsführer des Trinkwasserverbandes Stader Land





Im Landkreis Stade hat sich die Situation bei der Wasserversorgung in dieser Woche erneut zugespitzt. Wegen der anhaltenden Trockenheit und Temperaturen jenseits der 30 Grad-Marke ist der Wasserverbrauch in dieser Woche vor allem zu den abendlichen Spitzenzeiten wieder stark nach oben geklettert. Um zu verhindern, dass das Netz wie am 26. Mai kollabiert, hat der Trinkwasserverband Stader Land erneut eine unbefristete Nutzungseinschränkung bei der Verwendung von Trinkwasser für private Zwecke angeordnet.Laut amtlicher Mitteilung ist die Nutzung des Trinkwassers aus dem öffentlichen Versorgungsnetz des Trinkwasserverbandes Stader Land für Beregnungszwecke im Garten (Gießkannen dürfen befüllt werden), Wagenwaschen und für die Befüllung von Swimmingpools und Planschbecken untersagt.Das Verbot gilt für alle Kommunen im Landkreis Stade außer den Städten Stade und Buxtehude.Es stellt sich die Frage: Gehen die Menschen mit der Ressource Trinkwasser viel zu gedankenlos um? WOCHENBLATT-Redakteur Jörg Dammann sprach darüber mit Verbands-Geschäftsführer Fred Carl:Bisher ist es nicht zum Zusammenbruch des Netzes wie Ende Mai gekommen. Das ist jedoch zu befürchten, wenn die Nutzungseinschränkung nicht ausgesprochen würde. Insofern ist die Situation durchaus dramatisch. Von „Wasserkrise“ würde ich allerdings nicht sprechen.Ich denke, das hat nichts mit der Klugheit der Menschen zu tun. Man ist es einfach gewohnt, dass immer genügend Trinkwasser aus der Leitung kommt. In den allermeisten Fällen ist das ja auch so.Wie zuvor erläutert, steht in den allermeisten Fällen genügend Wasser zur Verfügung. Technische Systeme können allerdings an Ihre Grenzen geraten und dann halte ich Einschränkungen in Form eines Verbots für das Rasensprengen für ein relativ geringes Übel. Ich denke, die meisten Leute sehen das auch ein. Ein überzogenes Anspruchsdenken kann ich eigentlich nicht erkennen.Der Hinweis, dass Wasser ein soziales Gut ist, sehe ich hier nicht als gesellschaftskritische Äußerung. Hiermit ist nur gemeint, dass der Wasserdruck selbst in extremen Situationen ausreichen sollte, damit Trinkwasser eben auch bei allen Kunden ankommt.Mich ärgert nicht, dass Trinkwasser auch für andere Zwecke als zum Trinken benutzt wird. Es geht hier nur um das Verhalten in derartigen Extremsituationen.Wir haben einen günstigen Wasserpreis, da der Verband keine Gewinne machen darf. Insofern spiegelt der Preis die reine Kostensituation wider. Ich halte ihn deshalb für angemessen.Das Verbot hat tatsächlich Appell-Charakter, da wir es nicht mit Sanktionen belegt haben. Sollten wir allerdings feststellen, dass es nicht befolgt wird, könnte man entsprechende Sanktionen in Form von Bußgeldern verhängen.