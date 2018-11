Brücken-Bauarbeiten beginnen: Am Harsefelder Bahnhof gilt ein Jahr lang Tempo 30

Bereits vor Wochen fand der offizielle erste Spatenstich für die Brücke über die EVB-Bahnstrecke statt. Doch von einer Baustelle war bis auf den für diesen Anlass herbeigekarrten Erdhaufen nichts zu sehen. Das hat sich jetzt geändert: Erstes Baumaterial, ein Container und einige Absperrungen wurden bereits auf der Fläche gegenüber vom Bahnhof deponiert. Wegen der Bauarbeiten, die in diesen Tagen beginnen, gilt ab Montag, 12. November, ein Tempolimit auf der Umgehungsstraße (K26 neu): Zwischen der Einmündung in die Friedrich-Huth-Straße bis Höhe Gorgs-Lager sind dann nur noch 30 km/h erlaubt.Auf Einschränkungen müssen sich auch die Bahnpendler einstellen. Aufgrund der Brückenbaumaßnahme wird ein Teil der P+R-Anlage in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes gesperrt. Die Fläche wird für Baufahrzeuge und die Herstellung der Brücken-Fundamente benötigt. Von der Friedrich-Huth-Straße kommend handelt es sich um den vorderen Teil der Anlage direkt hinter den Fahrradabstellplätzen.Da von dort keine Zufahrt mehr zu den Parkplätzen erfolgen kann, wird die neue Zufahrt im hinteren Bereich der P+R-Anlage angelegt. Außerdem werden zwei Zebrastreifen eingerichtet. Fußgänger müssen die K26 neu queren, da sich der Fußweg auf der gegenüberliegenden Seite befindet.Wichtige Info für Pendler, die aus Richtung Ortsmitte zu Fuß zum Bahnhof unterwegs sind: Der Fußweg über die Treppe von der Böberstroot zur K26 neu ist bis zur Fertigstellung der Brücke im nächsten Jahr ebenfalls gesperrt.