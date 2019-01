Die Narren sind los - Beim Karneval am Auetal wird an drei Veranstaltungen ausgelassen gefeiert

Nicht nur an Rhein und Main wird ausgelassen Karneval gefeiert, auch in Ahlerstedt geht es beim "Karneval am Auetal" hoch her. Am kommenden Wochenende wird das Geestdorf wieder zum Mekka der Narren von der Stader Geest.

Zum Show-Abend am Samstag, 2. Februar, um 20 Uhr im Ahlerstedter Schützenhof erwartet der Elferrat um den Karnevalsprinzen Frank Müller (29) eine große Schar an gut gelaunten Gäste, die tüchtig mitfeiern wollen. Wie in den Vorjahren gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit vielen verschiedenen Auftritten. Unter anderem werden den Gästen Sketche, Tanzvorführungen und lokalen Nachrichten aus dem Landkreis geboten. Für die Musik und auch die Disco im Anschluss sorgt DJ Jörg Hansen.

Am Nachmittag darauf darf im Schützenhof erneut gesungen, geschunkelt und gelacht werden: Am Sonntag, 3. Februar, wird um 16 Uhr der beliebte Karnevalsnachmittag ausgerichtet, mit einem ähnlichen Rahmenprogramm wie am Vorabend und Musik von DJ Jörg Hansen. Zusätzlich werden Büttenreden gehalten und weitere Darbietungen gezeigt.

Auch die kleinen Narren feiern kräftig mit: Am Sonntag, 10. Februar, um 15 Uhr findet im Schützenhof die tradtionelle Kindermaskerade statt, mit Auftritten verschiedener Gruppen, Spiel und Spaß mit Dörte Vollmers, der Wahl eines Kinder-Prinzenpaares und natürlich jede Menge Kamellen.



Reservierung und Vorverkauf über den

Schützenhof Ahlerstedt

Tel 04166-84200

• Showabend 2. Februar, ab 20 Uhr

Eintritt: 10 Euro

• Karnevalsnachmittag 3. Februar, ab 16 Uhr

Eintritt: 7 Euro

• Kinderkarneval 10. Februar, 15 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4 Euro, Kinder 3 Euro