Ein tolles Ausflugsziel am ersten Advent: Rund 20 Aussteller sorgen auf dem Bargstedter Weihnachtsmarkt für ein vielseitiges Angebot

Ein Treffpunkt für die ganze Familie: Der Weihnachtsmarkt in Bargstedt am 1. Advent, Sonntag, 2. Dezember, startet um 12.30 Uhr mit dem traditionellen Familiengottesdienst in der Kirche. Gleich im Anschluss laden dann rund 20 Stände rund um die Kirche zum Verweilen ein: Es gibt Glühwein und Punsch, Bratwurst und Baguettes sowie ein buntes Unterhaltungsprogramm.

Um 13.30 Uhr sorgt der Fisherman's Friends Chor der Kirchengemeinde Bargstedt für Stimmung auf der Budenmeile. Bei der anschließenden Auktion des Fördervereins Aufwind können die Besucher zugunsten des Fördervereins attraktive Preise ersteigern. Der Verein engagiert sich in Bargstedt für die Jugendarbeit. Auch die Tombola, zu der der Gewerbeverein einlädt, wird zugunsten der Jugendarbeit veranstaltet. Lose können auf dem Weihnachtsmarkt gekauft und die Gewinne auch gleich vor Ort abgeholt werden. Um 14.30 Uhr singen die Kindergartenkinder Weihnachtslieder und um 15 Uhr zeigt die Tanzgruppe des TUS Bargstedt ihr Können.

Dann heißt es Augen auf: Irgendwo im Getümmel wird der Weihnachtsmann plötzlich auftauchen und kleine Überraschungen an die Kinder verteilen. Um 16 Uhr werden die Besucher vom Posaunenchor musikalisch unterhalten. Um 18 Uhr endet der Weihnachtsmarkt.



Weihnachtsmarkt

in Bargstedt

Sonntag, 2. Dezember,

ab 13 Uhr rund um die Kirche