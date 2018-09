Erntefest Bargstedt: Tanz mit "Show Down Live"

Die Landjugend Bargstedt freut sich auf viele Gäste und bietet ein buntes Unterhaltungsprogramm

Das Programm auf einen Blick



Weg für das Laternelaufen



Die Landjugend Bargstedt lädt jeden Herbst zum Erntefest auf den Festplatz beim Bahnhof ein. 2018 fällt der Termin auf das Wochenende von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. September. "In diesem Jahr feiern wir das kleine Erntefest ohne Erntewagenparade, da wir diese nur alle zwei Jahre organisieren", sagt Megan Riese von der Landjugend Bargstedt.Doch auch ohne Parade werden die Besucher drei abwechslungsreiche Tage mit buntem Programm erleben. Los geht das Fest am Freitag Abend mit dem Fackel- und Laternenumzug durch das Dorf. Begleitet werden die Teilnehmer von den Spielmannszügen Ahrensmoor und Ahlerstedt. "Es wäre toll, wenn die Anwohner für den Umzug die Straßen schmücken würden", sagt Megan Riese. Später öffnet dann die große Zeltdisco mit DJ Dano. Getanzt wird auch am Samstag Abend auf dem Ernteball im Festzelt. Für musikalische Unterhaltung wurde die Band "Show Down Live" engagiert. Der Sonntag beginnt mittags mit dem Abholen der Erntekrone, ab 13.30 lockt ein buntes Unterhaltungsprogramm ins Festzelt. Gegen 16 Uhr wird die Erntekrone zum neuen Erntekönig Gerd Pott gebracht. Das Festwochenende endet um 17.30 Uhr mit der Vergabe der Tombolagewinne im Festzelt. Übrigens: Wer für die Tombola noch einen Preis stiften möchte, gibt diesen bitte bis Freitag, 21. September, bei Edeka Duvenhorst an der Bahnhofstraße ab.So wird in Bargstedt gefeiert:Freitag, 21. SeptemberFackel- und Laternen-#+umzug durch das DorfGroße Zeltdisco mit DJ Dano im FestzeltSamstag, 22.SeptemberErnteball im Festzelt mit der Band "Show Down Live"Sonntag, 23.SeptemberAbholen der Erntekrone von Familie Andreas RichtersFestprogramm im Festzelt. Anschließend Kaffee und Kuchen sowie LosverkaufWegbringen der Erntekrone zum neuen Erntekönig Gerd PottAusgabe der Tombolapreise im FestzeltBeim Fackel- und Laternenumzug am Freitag um 20 Uhr sammeln sich die Teilnehmer zunächst am Feil'schen Haus an der Poststraße und laufen anschließend folgende Strecke: Poststraße, Bahnhofsstraße, Hohe Luft, Tannenkamp, Heckenweg, Festplatz. Fackeln für den Fackelumzug können am Donnerstag, 20. September, zwischen 17 und 18.30 Uhr im Feil'schen Haus an der Poststraße für 2 Euro gekauft werden.