Frühschwimmen und Wassergymnastik: Schwimmhalle Ahlerstedt öffnet wieder

Fit bleiben auch im Winter: Ab Montag, 15. Oktober, ist die Schimmhalle in Ahlerstedt wieder geöffnet. Montags bis freitags, 6.30 bis 8 Uhr, ziehen die Frühschwimmer ihre Bahnen. Von 8 bis 13 Uhr wird die Halle von Schulklassen belegt. Nachmittags und abends gibt es unterschiedliche Öffnungszeiten: dienstags von 16.15 bis 19 Uhr, mittwochs 16.15 von bis 21 Uhr, donnerstags und freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 9 bis 12 Uhr. An Kursen und Aktionen werden Wasserfitnesskurse (dienstags 19 Uhr, mittwochs 20.45 Uhr), Warmbadetage für Senioren (donnerstags, 14.30 bis 16 Uhr), allgemeiner Warmbadetage (donnerstags und freitags, 16 bis 21 Uhr), Wassergymnastik für Senioren (freitags, 15.15 bis 16 Uhr), Spielenachmittage (samstags, 15 bis 17 Uhr), Happy Family Days (sonntags, 9 bis 12 Uhr) und Schwimmkurse (montags, dienstags und mittwochs ab 15 Uhr) angeboten.Erwachsene zahlen 2,60 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche 2,10 Euro und Familien ( zwei Erwachsene und zwei Kinder) 7,90 Euro. Der Verkauf ermäßigter Saison- oder Zehnercoins erfolgt in der Schwimmhalle Ahlerstedt, Zevener Straße 30 am 10., 11. und 12. Oktober von 16 bis 19 Uhr.Anträge für die Saisoncoins gibt es im Vorfeld im Gemeindebüro Ahlerstedt und unter www.harsefeld.de . Weitere Infos unter ( 04166 7770.