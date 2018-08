Große Party im Klosterpark: Mit dem Bierzauber bietet Harsefeld Bürgern und Gästen von außerhalb ein tolles Fest

Ein wunderbarer Ausklang des Sommers: Ende August begeistert der "Harsefelder Bierzauber – Das Genießerfestival im Klosterpark" Menschen, die das Besondere lieben.Am Wochenende, 25. und 26. August, zapfen sieben Craft-Bier-Brauer aus Norddeutschland mehr als 30 verschiedene Biersorten in die Bierzauber-Pokale. An einem historischen Ort, an dem schon vor 800 Jahren im Kloster Harsefeld Bier gebraut wurde, lebt die Braukultur wieder auf. Mit dabei sind: Sauensieker Landbier, elbPaul, Wildwuchs Brauwerk, Lillebräu, Bunthaus Bier, Bremer Braumanufaktur und die Sommerbecker Brauerei."Unsere Craft-Bier-Brauer sind total begeistert vom Bierzauber. Sie schwärmen vom Harsefelder Publikum, die großes Interesse an den verschiedensten Biersorten haben und sich gerne beraten lassen", freuen sich May-Britt Müller, Susanne Nettkau und Kirsten Kanitz-Nawrath vom Stadtmarketing Harsefeld, die das Event organisieren.Neben Bier werden den Besuchern auch weitere Getränke wie verschiedene Weine, Cocktails, Long-Drinks und eine große Auswahl an nicht-alkoholischen Getränken angeboten.Kreative Speisen vom Kino-Hotel Meyer, vom Restaurant im Klosterkeller "Einfach köstlich“ und von Food-Trucks wie Bio-Burger, Holländische Spezialitäten, Gourmet-Bratwurst oder Käsesandwiches von der Alm schmecken zu jeder Tages- und Nachtzeit.Bierzauber im KlosterparkHarsefeldSamstag, 25. August: 15 bis 24 Uhr.Sonntag, 26. August: 11 bis 15 Uhr.Eintritt: Samstag 5 Euro, Sonntag Eintritt frei. Bierglas-Pfand: 5 Euro.Weitere Infos: www.harsefelder-bierzauber.de