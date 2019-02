Grundschule wird umgebaut

Dass die Grundschule am Feldbusch eine Ganztagsgrundschule werden soll, ist bereits beschlossene Sache. Schulleiterin Maike Warband und Konrektorin Anna Wülfken präsentierten jetzt in einer öffentlichen Ausschusssitzung das zukünftige pädagogische Konzept. Mögliche Umbaumaßnahmen stellte der zuständige Architekt Hans-Jürgen Peter vor.Die als offene Ganztagsschule geplante Einrichtung sieht aktuell eine Betreuungszeit von insgesamt sieben Stunden vor, die an fünf Tagen in der Woche stattfinden wird. Die Erfahrungen von ausgiebigen Hospitationen in anderen Ganztagsgrundschulen und die Ergebnisse der Elternumfrage zum Bedarf der Ganztagsbetreuung flossen in die Erarbeitung der Pädagogen mit ein.Der Fokus soll im Ganztagsbetrieb auf dem Lernen, aber auch auf dem Spielen liegen. Dies kann in einer sogenannten Lernlandschaft umgesetzt werden, die - neben weiteren Unterrichtsräumen - in den alten Räumen der angrenzenden Kindertagesstätte geplant ist. Die Kinder sollen hier vor allem nachmittags die Möglichkeiten haben, sich zu bewegen, miteinander zu kommunizieren oder sich auszuruhen. Auch die geplante Mensa dient zu mehr als nur der Essensaufnahme. Sie wird vormittags ein Lernort und nachmittags ein "Ort der Begegnung" mit verschiedenen Betreuungsangeboten.Für die Betreuung am Nachmittag wünscht sich die Schulleitung eine weitere Lehrkraft, aber auch zusätzliche Lehrstunden und ein Budget, mit denen ein vielfältiges Angebot bereitgestellt werden kann.Nach der Vorstellung der zwei unterschiedlichen Varianten zum Bau der Mensa entschied sich der Ausschuss einstimmig für die Planung im Herzen der Schule und gegen einen Anbau seitlich des Gebäudes. An dieser Stelle wird laut Bauplan aber ein Anbau für Werk- und Kunsträume errichtet. Die Mensa soll zum Foyer hin geöffnet, aber durch bewegliche Module abgrenzbar sein. Auch ein Außenbereich ist angedacht. Durch die zentrale Lage kann sie multifunktional auch während des Unterrichts genutzt werden.Die Umbaukosten liegen bei 998.400 Euro für den Mensabau. Die Kosten für den Umbau der Kita-Räume betragen weitere 153.000 Euro. Die Gesamtfinanzierung ist im Haushalt 2019 für die Jahre 2019 und 2020 gesichert. Als Ganztagsschule wird die Grundschule dann zum neuen Schuljahr im August 2020 genutzt werden können, meint Samtgemeindebürgermeister Rainer Schlichtmann. Der Beschluss zum Umbau der Grundschule wurde vom Samtgemeinderat einstimmig abgesegnet.Die Kindertagesstätte verlässt zum Ende des Jahres das Gebäude Am Feldbusch und zieht in die neugebauten Räumlichkeiten in der Graf-Heinrich-Straße direkt nebenan. Im gleichen Zug wird die Anzahl der Gruppen von zwei auf vier erhöht. Das Gebäude befindet sich bereits im Rohbau. Die Fertigstellung ist zum 31. Dezember 2019 geplant, so Schlichtmann.