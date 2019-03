Harsefeld wächst: Mehr Bauflächen für den Ort

Der Ort wächst weiter - um ein neues Baugebiet und ein neues Gewerbegebiet soll sich Harsefeld vergrößern. Die ersten Schritte wurden dazu auf der Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Verkehr im Harsefelder Rathaus eingeleitet.Das Gewerbegebiet soll demnach auf der freien Fläche zwischen der Weißenfelder Straße und Griemshorster Straße, südlich vom "RAISA" Kartoffellager entstehen, so Peter Walthard, Bauamtsleiter der Samtgemeinde Harsefeld.Ausschlaggebend hierfür ist die geplante Umsiedlung des Bauunternehmens "Heinrich Blohm", das bisher seinen Betrieb in der Mittelfelder Straße 13 hatte. Im Zuge der Städtebauplanung soll das Bauunternehmen, das momentan inmitten von Wohnbebauung steht, in das neue Gewerbegebiet ausgesiedelt werden. "Das war unser primäres Ziel", sagte Walt-hard. Daher war es notwendig einen Bebauungsplan für das Gebiet aufzustellen, dessen Entwurf jetzt im Bauausschuss vorgestellt wurde. Das Gewerbegebiet wird an die vorhandenen Verkehrswege angeschlossen. Konkret heißt das, eine Anbindung an den Kreisel zu den Neubaugebieten am Neuenteicher Weg und eine Anbindung an das Gewerbegebiet Martenskamp über den Hoopweg. Damit erhoffe sich die Samtgemeinde eine Entlastung für das hohe Verkehrsaufkommen auf der Griemshorster Straße. Freie Flächen für Betriebe stehen noch zur Verfügung. Interessierte können sich direkt beim Flecken Harsefeld melden.Ein kleines Wohngebiet soll außerdem neben dem Kita Neubau an der Graf-Heinrich-Straße entstehen. Hier sei noch Platz für acht Wohnbaugrundstücke, so Walthard. Ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan wurde auf der Bauausschuss-Sitzung einstimmig beschlossen. "Wir befinden uns gerade in der Anfangsphase", sagte Walthard über das kleine Baugebiet.