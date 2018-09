Markt der schönen Dinge in Harsefeld

Zwei Tage bunte Angebote für Auge und Gaumen beim Harsefelder Herbstzaubermarkt im Klosterpark Harsefeld

Einkaufen am Sonntag 



Mitmachangebote für Kinder



Seit vielen Jahren läutet der Harsefelder Herbstzauber die dritte Jahreszeit ein. Mehr als 120 Aussteller aus den Bereichen Genuss, Kunsthandwerk, Pflanzen und Naturprodukte präsentieren sich am Samstag und Sonntag, 15. und 16. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr, auf einem der schönsten Märkte der Region im Klosterpark Harsefeld.Der Eintritt ist frei, Parkplätze sind ausgeschildert.Zu entdecken gibt es schöne Dinge für Garten, Haus und Seele: Blühende Staudenraritäten, duftende Kräuter und Rosen, Gehölze, Rankhilfen, Dekoratives aus Holz, ausgesuchte Metall- und Töpferwaren, Glasperlen, Messer aus Damaszener-Stahl, Leder- und Natursteinschmuck, Goldschmiede- und Buchbindearbeiten, Bekleidung aus Alpaka-, Baum-, Schafwolle oder Leinen und vieles mehr. Großen Wert legt das Organisationsteam vom Stadtmarketing Harsefeld auf eine jährlich wechselnde bunte Vielfalt des Marktes und hohe Qualität der angebotenen Produkte. Der Markt spezialisiert sich immer mehr auf kleine Köstlichkeiten für den Gaumen: Es gibt süße und herzhafte Muse, Soßen und Fonds, getrocknete Pasta in allen Formen und Geschmacksrichtungen, Edelbrände, Bio-Honigprodukte, Lakritz, Marzipan, Pralinen, Kuchen, Kekse, Kaffee-, Kakao- und Teespezialitäten in Bio-Qualität, Trockenfrüchte, Senfvariationen, Saucen, Chutneys, Dips mit passendem Knäckebrot, Spreewälder Gurken, Gewürze in allen Farben, Formen und Geschmacksrichtungen, Craft-Biere, Oliven- und Trüffelöle, Olivenpaste frisch aus Griechenland und Italien, leckere, regionale Käsesorten, Frischkäsevariationen aus Schleswig-Holstein und Bio-Käse von der Alm. Im Museum Harsefeld sind weitere Aussteller mit Hüten und Schmuck zu finden.Im Amtshof finden Besucher ein wenig Ruhe vom Markt-Trubel im Lese-Café sowie beim Bücherflohmarkt der Friedrich-Huth-Bücherei. Für den für die Veranstaltung erforderlichen Umbau ist die Bücherei am Freitag, 14. September, und Montag, 17. September, geschlossen.Das junge Gastroteam des Restaurants im Klosterkeller "Einfach Köstlich" freut sich nachmittags ebenfalls auf Café-Besucher.Harsefelder HerbstzauberSamstag und Sonntag, 15. und 16. Septemberjeweils 10 bis 18 UhrVerbunden wird der Herbstzauber in Harsefeld mit einem verkaufsoffenen Sonntag, Ausgesuchte Geschäfte öffnen ihre Ladentüren von 13 bis 18 Uhr.Der weitläufige Landschaftspark mit seinen alten Klostermauern ist ein Marktplatz für die ganze Familie.Kinder werden begeistert sein von der Naturerlebnis-Ecke: Waldpädagogen aus dem Elbe-Weser-Raum, das NABU-Team und die Jägerschaft Stade bieten spannende Mitmachangebote. An einigen Ständen können die Kinder töpfern oder filzen. Auch das Fahrradkarussell ist wieder dabei.