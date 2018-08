Nostalgische Jahrmarktsstimmung: Es gibt noch Restkarten für historischen Roncalli-Markt in Harsefeld

Der Circus Roncalli kommt nach Harsefeld (das WOCHENBLATT berichtete). Doch für die einzige öffentliche Vorstellung am Samstag, 1. September, sind die Eintrittskarten kurz nach Vorverkaufsbeginn ausverkauft gewesen. Wer das bunte Zirkustreiben außerhalb der eigentlichen Vorstellung genießen möchte, hat noch eine Chance: Noch sind Tickets für den historischen Jahrmarkt auf dem Zirkus-Gelände erhältlich. Mit der Eintrittskarte können sämtliche Fahrgeschäfte kostenlos genutzt werden.Der stimmungsvolle Roncalli-Jahrmarkt bietet nostalgische Attraktionen wie Schiffschaukel, Pferdekarussell, Kettenflieger, Hau den Lukas, Pferderennen sowie ein nostalgisches Riesenrad. Außerdem gehören die virtuelle Achterbahn und der Musikexpress zum modernen Jahrmarktinventar und sorgen für Spannung. Über das Gelände flanieren illustre Walking-Acts, Gaukler und Künstler, die den Abend zu einem wahren Phantasie-Spektakel machen. In der historisch anmutenden Selfiebox gibt es für das perfekte Shooting eine bunte Auswahl an Kostümen.• Der historische Jahrmarkt ist von 18 bis 23 Uhr geöffnet. Eintritt für den Jahrmarkt: 10 Euro, ermäßigt: 5 Euro (Kinder von sechs bis 15 Jahre). Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt. Der Jahrmarkt findet auf dem Gelände Viebrockhaus in Harsefeld, Weißenfelder Straße 7, statt.• Vorverkaufsstellen: Harsefeld: S+R Bücherstube, Rathaus, Viebrockhaus AG (Grashofweg Nr. 11b); Horneburg: Viebrock-Musterhauspark.