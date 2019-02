Schüler lernen viel über Prävention

Neue und spannende Wege schlägt die Schule am Auetal ein: Zu Gunsten ihrer Präventionsarbeit veranstaltete die Ahlerstedter Schule zum ersten Mal eine Gesundheitsmesse. Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Schüler sowie der Eltern und der Lehrer liegen der Oberschule am Herzen und die Themen fanden großen Anklang: Etwa 800 Besucher kamen zur Messe und ließen sich bei 25 Ausstellern über Gesundheit, Teambuilding, Gesunderhaltung und Prävention informieren.Die im Landkreis Stade tätigen sozialen Einrichtungen präsentierten ihre jeweiligen Hilfsangebote: Die Volkshochschule Harsefeld stellte ihr Programm vor, das Familieninformationszentrum Harsefeld gab Beratungstipps und die Polizeiinspektion Stade klärte über Drogenmissbrauch auf. Tipps zur gesunden Ernährung gaben die Landfrauen. Auch ein Vortrag zur Handynutzung und zum Schutz vor Internetmobbing, insbesondere bei den beliebten Portalen Instagram und Facebook, fand großes Interesse bei den Jugendlichen, die sich immer wieder durch Gruppenarbeiten und Aktionen aktiv in die Messe einbrachten.Am Vormittag konnten alle Klassen verschiedene Themen des Präventionskonzeptes der Schule bearbeiten. Je nach Altersstufe gaben die Experten den Schülern Tipps und Anregungen zur Drogenprävention, Bewegungsspielen, Familienplanung, Handynutzung oder dem Missbrauch von Alkohol. Anschließend informierten sich am Nachmittag Eltern und Interessierte bei der Gesundheitsmesse.Organisatorin Eva Heuermann und Schulleiterin Josephine Friede waren sehr zufrieden mit dem Interesse der Öffentlichkeit und der sehr gut organisierten und strukturierten Messe: Dies sei für eine Schule nicht alltäglich. Viele Schulsozialarbeiter des Landkreises und der benachbarten Schulen kamen zu Besuch, informierten sich über die Ahlerstedter Konzepte und knüpften Kontakte zu den Institutionen. Fazit der Messe: Es war für alle Beteiligten ein voller Erfolg.