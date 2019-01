Sechs Monate üben für den großen Auftritt

Harsefelder Spielmannszug startet neues Projekt



Zusammen auf ein großes Ziel hinarbeiten und dabei das Gemeinschaftsgefühl und die eigenen sozialen Kompetenzen stärken: Das möchte der Spielmannszug mit einem Projekt erreichen, das er für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren anbietet. Los geht es am Donnerstag, 7. Februar. Innerhalb von sechs Monaten sollen die jungen Teilnehmer ein Instrument so weit beherrschen, dass sie ihren ersten großen Auftritt vor Publikum absolvieren können. Geübt wird immer donnerstags, zusätzlich sind mehrstündige Übungseinheiten an drei bis vier Samstagen vorgesehen."Projekt Juni 2019 - Mein erster Auftritt im Orchester!" - Unter diesem Motto wollen die Harsefelder Spielleute bei Kindern die Begeisterung für die Musik wecken. In 30 Unterrichtsstunden bekommen die Kinder an den verschiedensten Instrumenten eines modernen Flötenorchesters alles Nötige beigebracht, um bei einem Konzert mitzuwirken. Begonnen wird mit einfachen Grundübungen inklusive Notenschule. Danach üben die jungen Musikanten das Zusammenspiel aller Instrumente.Für die Teilnahme an dem Projekt sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Auch eine Mitgliedschaft im Spielmannszug ist nicht zwingend. Den kostenlosen Unterricht übernehmen ehrenamtliche Ausbilder des Spielmannszuges sowie Profimusiker. Begonnen wird mit einem sogenannten Instrumentenkarussell, bei dem die Kinder die Möglichkeit haben, Flöte und Co. kennenzulernen. Die Instrumente werden während der Dauer des Projekts gratis gestellt. Das Instrumentenkarussell hat bereits eine erste Runde gedreht. Ein zweiter Termin ist am Freitag, 26. Januar.Das Projekt des Spielmannszuges erfolgt im Rahmen der Aktion „Musik für alle“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Mit dieser Förderinitiative sollen Erfolge im Bildungsbereich erzielt werden, wobei man grundsätzlich die Grenzen der sozialen Herkunft überwinden will. Um Fördermittel zu erhalten, sollten auf lokaler Ebene Bündnisse von mindestens drei Vereinen bzw. Einrichtungen gebildet werden. In Harsefeld hat sich der Spielmannszug mit dem JUBS (Jugendbegegnungsstätte) und FIZ (Familien-Informations-Zentrum) erfolgreich für dieses Projekt beworben.• Infos per Mail: musik-fuer-alle@spielmannszug-harsefeld.de oder im Internet unter www.spielmannszug-harsefeld.de.