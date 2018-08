Tag der offenen Tür bei Physio Bäcker in Harsefeld: Bis ins Alter fit und gesund bleiben

Harsefeld : Physio Bäcker |

Zum 25-jährigen Jubiläum bietet Physio Bäcker ein innovatives, effektives Trainingssystem an



Gleich zwei Anlässe zum Feiern: Das Team von Physio Bäcker in Harsefeld begeht das 25-jährige Betriebsjubiläum und weiht zugleich den neu gestalteten Trainingsraum mit innovativen Geräten für ein effektives Gesundheitstraining ein. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, jeweils von 10 bis 16 Uhr laden Bettina Janßen-Bäcker, ihr Mann Karsten Janßen und ihr 23-köpfiges Team zu zwei Tagen der offenen Tür ein, um mit Patienten, Teilnehmern der Präventionskurse, Freunden, Nachbarn und Interessierten auf das Jubiläum und das neue Konzept anzustoßen.

"Bevor wir unsere hochmodernen Trainingssysteme für alle in Betrieb nehmen, haben wir unsere langjährigen Kunden auf die neuen Geräte umgestellt", sagt Bettina Janßen-Bäcker. "Unsere Kunden sind absolut begeistert."

Ziel des neuen Konzepts ist es, durch das gezielte Training bis ins Alter beweglich und fit zu bleiben oder auch, wenn bereits Beschwerden vorhanden sind, diese zu reduzieren und - wenn möglich - sogar aufzulösen. Leicht durchführbar und besonders effektiv wird das Training mit Hilfe der digitalen Technik: Jeder Teilnehmer erhält ein Armband mit einem Chip, auf dem sämtliche relevanten Daten gespeichert sind. Wird der Chip an das Gerät gehalten, werden alle individuellen Einstellungen am Gerät automatisch durchgeführt und der Teilnehmer kann mit dem Training beginnen. Die Ergebnisse werden ebenfalls auf dem Chip gespeichert. Das Team von Physio Bäcker wertet die Daten aus und passt das Training kontinuierlich den Fortschritten entsprechend neu an. Auch außerhalb der betreuten Trainingszeiten, zu denen stets ein qualifizierter Trainer auf der Fläche ist, können die Teilnehmer trainieren. "Auch dann schauen wir regelmäßig, ob die Übungen korrekt durchgeführt werden", sagt Bettina Janßen-Bäcker, die höchsten Wert auf die qualifizierte Betreuung ihrer Patienten und Kursteilnehmer legt und daher auch immer an weiteren qualifizierten und engagierten Mitarbeitern interessiert ist.

Physio Bäcker bietet das gesamte Spektrum einer Physiotherapiepraxis, das von individuellen Behandlungen auf Verordnung bis zu einem vielseitigen Kursprogramm reicht. Auch ein Osteopath gehört mit zum Team, um eine ganzheitliche Betreuung zu gewährleisten.Darüber hinaus betreut Bettina Janßen-Bäcker die Fußball-

Landesligamannschaft des TUS Harsefeld physiotherapeutisch

Weitere Infos gibt es unter Tel. 04164-6859 und www.physio-baecker.de



Tag der offenen Tür

Physio Bäcker Harsefeld,

Hohenfelde 2

Samstag 1., und Sonntag, 2. September

je 10 bis 16 Uhr