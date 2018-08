KOMMENTAR: Bitte selbst mit gutem Beispiel vorangehen, liebe Stader Verwaltung

Allerdings sollte die Stader Verwaltung selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Direkt am Gebäude des Ordnungsamtes, schräg gegenüber vom Rathaus, verdörrt eine Hortensie (siehe Foto). Die Blätter hängen schlaff herab oder rollen sich ein, einige Triebe sind bereits abgestorben. Wegen des Wassermangels ist aus dem zuvor prächtigen Gewächs ein verwelktes Etwas geworden.Den Rathausmitarbeitern dürfte das Trauerspiel an ihrer Hauswand eigentlich nicht entgangen sein. Vielleicht sollte Frau Nieber mal aus dem Fenster ihres Büros schauen: Wenn Sie nach unten rechts blicken, liebe Bürgermeisterin, genau dort kümmert die arme Hortensie vor sich hin. Wie wäre es, mal nach draußen zu gehen und der bemitleidenswerten Pflanze etwas Wasser zu gönnen. Sie müssen ja nicht gleich einen Eimer durchs Rathaus schleppen: ein, zwei Liter aus dem Gießkännchen würden vorerst reichen.Und wenn Sie mal sehen wollen, wie gut Hortensien in Saft stehen können - trotz der Trockenheit-, dann kommen Sie die paar Schritte zu uns herüber und besuchen die WOCHENBLATT-Redaktion.