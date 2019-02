In Harsefeld geht im kommenden Jahr eine Ära zu Ende: Rainer Schlichtmann wird seinen Posten vorzeitig niederlegen. Der Harsefelder Samtgemeinde-Bürgermeister hat soeben mitgeteilt, dass er zum 1. Oktober 2020 aus dem Amt scheiden wird. Das reguläre Ende seiner Amtszeit wäre am 31. Oktober 2021. Laut Schlichtmann sind familiäre und gesundheitliche Gründe für diese Entscheidung ausschlaggebend.Schlichtmann war 2007 zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister der Samtgemeinde Harsefeld gewählt worden. Im Jahr 2015 erfolgte seine Wiederwahl. Schlichtmann wird zum Zeitpunkt seines Ausscheidens insgesamt 50 Jahre im öffentlichen Dienst tätig gewesen sein - davon 25 Jahre in Harsefeld.Mehr zu Schlichtmanns Entscheidung, vorzeitig aufzuhören, lesen Sie am Mittwoch in der Print-Ausgabe des WOCHENBLATT und an dieser Stelle online.