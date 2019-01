Wegen "Grundstücks-Affäre": Ospalski legt Amt nieder

Das neue Jahr beginnt in Harsefeld mit einem politischen Kracher. Bürgermeister Michael Ospalski hat am Samstag mit sofortiger Wirkung sein Amt niedergelegt. Gleichzeitig gab er sein Mandat im Rat des Flecken Harsefeld auf. Für seine Rücktrittserklärung wählte Ospalski die große Bühne: Der SPD-Politiker, der seit 2011 den Posten des Bürgermeisters innehatte, gab die Erklärung während seiner Rede auf der traditionellen Neujahrsbegegnung im Harsefelder Rathaus ab.Ospalskis Rücktritt kam in jeder Hinsicht unerwartet. Zur Begrüßung der Besucher der Neujahrsbegegnung trug der Bürgermeister noch wie gehabt seine Amtskette. Auch zu Beginn seiner Ansprache war nicht erkennbar, was Ospalski wenig später den erstaunten Zuhörern zu verkünden hatte. Statt Applaus gab es danach betretenes Schweigen. Ospalski erklärte, dem Entschluss zur Amtsniederlegung am Vortag gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen getroffen zu haben. Eine Stunde vor der Neujahrsbegegnung habe er Gemeindedirektor Rainer Schlichtmann eingeweiht.Mit seinem Rückritt zieht Ospalski die Konsequenzen aus der sogenannten Grundstücks-Affäre. Ospalski war vorgeworfen worden, übermäßigen Profit aus dem Verkauf einer Gewerbefläche ziehen zu wollen, dass seine Frau Astrid 2001 von der Gemeinde erworben hatte. Das WOCHENBLATT hatte nach Einsichtnahme in die Grundbuchakte die Vorgänge rund um den Grundstücksdeal kritisch beleuchtet. Auf Initiative der Liberal-Konservativen Reformer (LKR) befasste sich auch die Politik mit dem Thema. Die LKR forderte die Rückgabe des Grundstücks an die Gemeinde.Vor Weihnachten hatte der Rat einem Kompromiss zugestimmt: Das Ehepaar Ospalski verpflichtet sich, auf der Fläche bis Ende Juni 2020 - wie ursprünglich vorgesehen - eine Autowaschanlage zu bauen. Geschieht das nicht, fällt das Grundstück zurück an die Gemeinde. Mit diesem Beschluss sollte Ruhe in der Angelegenheit einkehren.Das erhofft sich Ospalski nun auch von seinem Rücktritt. Er werde jetzt den geplanten Bau der Waschstraße umzusetzen. Daher sei er auch zeitlich gar nicht der Lage, das Bürgermeisteramt weiter auszuüben. Sich selbst sieht Ospalski als Opfer einer "öffentlichen Schlammschlacht". Er sprach in seiner Rede von "Halbwahrheiten" und "Unwahrheiten", die an ihm und seiner Familie nicht spurlos vroübergegangen seien."Ich habe alle Dokumente und Vorgänge offengelegt", erklärte der Ex-Bürgermeister. Damit habe er eine Diskussion auf rein sachlicher Ebene erreichen wollen. "Doch die Hetze ging weiter", beklagte sich Ospalski, der offenbar nach wie vor keinen Anlass dafür sieht, das eigene Verhalten und Vorgehen selbstkritisch zu hinterfragen.Wie geht es weiter? Ospalskis Aufgaben wird jetzt sein bisheriger 1. Stellvertreter Hans-Joachim Pankel (CDU) übernehmen. Neben Pankel gibt es noch die beiden 2. Stellvertreter Harald Koetzing (SPD) und Jürgen Deden (CDU). Wann ein neuer Bürgermeister gewählt wird, müssen die Parteien in den kommenden Tagen klären.Ospalskis Rücktritt bezieht sich nur auf seine politischen Ämter im Flecken Harsefeld. Der SPD-Politiker will seinen Sitz im Samtgemeinderat behalten und dort auch weiterhin den Posten des stellvetretenden Samtgemeinde-Bürgermeisters bekleiden. Wie es um seine Ambitionen bestellt ist, Rathauschef Schlichtmann zu "beerben", belibt abzuwarten. Auch sein Mandat im Kreistag will Osplaski behalten. Er ist stellvetretender Landrat.Mehr zu diesem Thema lesen Sie in den kommenden Tagen hier online und am Mittwoch in der Printausgabe des WOCHENBLATT.