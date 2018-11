Jochen Wiegandt singt in Harsefeld Lieder von der Waterkant

bo. Harsefeld. Warum lieben Matrosen die Stürme und warum ist eine Seefahrt lustig? Antwort auf diese Fragen gibt Jochen Wiegandt am Freitag, 16. November, in Harsefeld. Auf Einladung des Vereins "WoGee" präsentiert der Ur-Hamburger unter dem Motto "Hallo, hier Hamburg!" um 19 Uhr in der Friedrich-Huth-Bücherei Lieder von der Waterkant und ihre Geschichten. In Gassenhauern, Seefahrtsliedern, Shanties und Schlagern führt er zu Orten und Plätzen in der Hansestadt, die mit diesen Geschichten verbunden sind.

• Karten für 10 Euro (Abendkasse 12 Euro) gibt es in der Bücherei und in der S&R Bücherstube in Harsefeld. Der Erlös kommt dem Wohnprojekt Geest "WoGee", das Wohn-, Arbeits- und Freizeitangebote für Menschen mit geistiger Behinderung fördert, zugute.