Kleintiermarkt in Ruschwedel

Für Tierfreunde: Auf dem Hof von Günter Poppe in Ruschwedel, Ruschwedeler Str. 62, findet am Sonntag, 9. September, von 8 bis 13 Uhr der nächste Vogel- und Kleintiermarkt statt.Neben Hühnern, Tauben, Kaninchen und Ziervögeln gibt es ein besonderes Angebot an Enten und Gänsen. Vogelfreunde können die ersten Jungvögel aus der diesjährigen Zucht erwerben. Ein Zierfischzüchter aus Goslar bietet Aquarientiere an.Stände mit Obst und Gemüse runden den Markt ab. Kinder dürfen Esel und Ziegen streicheln, beim Füttern zuschauen und im Strohlabyrinth toben.• Weitere Infos: Tel. 04164 - 88660 oder www.auktion-poppe.de