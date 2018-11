Melodischer Rock: Konzert mit Dan Israel in Harsefeld

Harsefeld : Kino-Hotel Meyer |

bo. Harsefeld. In der Konzertreihe "Songs & Whispers" kommt Dan Israel am Samstag, 10. November, nach Harsefeld. Der US-amerikanische Singer/Songwriter gibt um 20 Uhr im Kino-Hotel Meyer, Marktstraße 19, ein Konzert.

Seit 25 Jahren ist Israel im Musikgeschäft und beweist auch auf seinem 14. Studioalbum "You're Free" sein Talent für melodische und nachdenkliche Rockmusik. Themen wie Einsamkeit, Herzschmerz, Entfremdung und auch Politik verpackt er in eingängige, leidenschaftliche und auch bluesige Melodien.

• Eintritt frei; Spenden sind willkommen.