Singer/Songwriter-Konzert mit Sofia Talvik in Harsefeld

Fr., 18.01., um 20 Uhr im Kino-Hotel Meyer in Harsefeld, Marktstr. 19; Eintritt frei.

Sofia Talvik ist in Deutschland keine Unbekannte mehr. Die schwedische Folk/Pop-Sängerin tourte in den vergangenen Jahren durch ganz Europa und spielte in kleinen Städten ebenso wie auf großen Festivals. Die Singer/Songwriterin erzählt in ihren Liedern von Abenteuern, vom Reisen und von den dunklen, mythischen Wäldern ihrer Heimat. Zu glasklarer Stimme und rhythmischem Gitarrenpicking stampft sie mit dem Fuß die Trommel und wird so zur One-Woman-Band.